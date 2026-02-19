Donald Trump'ın damadı Jared Kushner, Gazze'nin yeniden imarı için 7 milyar dolardan fazla kaynak toplandığını duyurarak, bölgenin 10 yıl içinde kendi kendini yöneteceğini iddia etti. Washington'da tanıtılan Barış Kurulu planına göre, Refah'ın 3 yıl içinde tamamen inşa edilmesi ve Gazze'nin devasa bir lojistik ağla dünyaya bağlanması hedefleniyor.

Jared Kushner, Washington’daki United States Institute of Peace’te düzenlenen ve Gazze için kurulan Barış Kurulu’nun ilk oturumunda konuştu.

Toplantı öncesinde Gazze’nin yeniden imar sürecine ilişkin hazırlanan kapsamlı bir sunum izletildi. Sunumun ardından söz alan Kushner, aktarılan projelerin sahada yürütülen çalışmaların yalnızca sınırlı bir bölümünü yansıttığını belirtti.

Trump'ın damadı 'Gazze takvimini' anlattı: 10 yıl sonrasını işaret etti

Kushner, Gazze'nin geleceğine yönelik çalışmalara desteğini erken açıklayan tüm ülkelere teşekkür ederek "Bunları, geleceğin farklı olabileceğine gerçekten inanan ve ortaklık kurmak, itibarlarını, kaynaklarını, zamanlarını ve fikirlerini ortaya koyarak 'Kendi ülkelerimizde çözdüğümüz zorluklar bunlar' demek isteyen ülke grubu olarak görüyorum." diye konuştu.

Gazze'nin inşası için "7 milyar dolardan fazla" bir kaynak sağlandığı bilgisini paylaşan Kushner, "Burada gerçekten bir kaynak sorunumuz yok ancak herkesin desteğine ihtiyacımız olacak, sadece bunu iyi bir şekilde uygulamamız gerekiyor." dedi.

Trump'ın damadı 'Gazze takvimini' anlattı: 10 yıl sonrasını işaret etti

"GAZZE 10 YILA KENDİNİ YÖNETECEK"

Jared Kushner tarafından hazırlanan tanıtım videosunda, Gazze'de yapılan çalışmalara yer verilirken, Filistinli aileler için barınma, yiyecek, sağlık hizmeti ve eğitim alabileceği güvenli bölgelerin kurulmaya başlandığı öne sürüldü.

ABD ve Dünya Bankası ile koordineli olarak yapılacak altyapı çalışmalarına da yer verilen videoda, "yüz binlerce kişinin" yeniden yapılanma ve ticari faaliyetlerde istihdam edileceği, ulaşım, su ve enerji sistemlerinin restore edileceği ve modern bir ekonomi ortaya çıkmaya başlayacağına değinildi.

Trump'ın damadı 'Gazze takvimini' anlattı: 10 yıl sonrasını işaret etti

Tanıtım videosunda, "Çocuklar, hoşgörü, haysiyet ve barışı teşvik eden bir müfredatla sınıflarına geri dönecekler. Üçüncü yıla kadar hedefimiz, Refah'ın tamamen yeniden inşa edilmesi, işsizliğin azaltılması ve Gazze'nin İbrahimi bir geçit yoluyla dünyaya bağlanması, Mısır, İsrail, Ürdün, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ile bağlantı kurması, Hindistan ve Avrupa'ya uzanmasıdır." ifadesi kullanıldı.

Ayrıca Gazze'nin 10 yıla kadar kendi kendini yöneten, gelişen sanayi ve konutlarla bölgeye entegre olmuş bir yapıya kavuşacağı belirtilerek "Tüm bunlar, Gazze'nin güvenli, müreffeh ve barışçıl bir şekilde yeniden doğuşunun çerçevesidir" değerlendirmesi yapıldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası