ABD Başkanı Trump, Gazze Barış Kurulu toplantısında konuşuyor.

Trump'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

Barış demek kolay, yapmak zor. Savaş söz konusu ise ne olacağı belli olmuyor. Barış Kurulu içinde olduğum ve somut sonuç olacak işlerden biri. 8 savaşı bitirdik, 9'uncu yolda.

Barıştan daha ucuz bir şey yok. Çünkü savaş başladığı zaman daha çok para harcanıyor. Savaşlar artık yüz kat daha maliyetli olabiliyor.

Ayrıntılar geliyor...

Haberle İlgili Daha Fazlası