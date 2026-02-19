Fenerbahçe-Nottingham Forest maçı için geri sayım sürerken karşılaşmanın canlı yayın kanalı, şifresiz izleme seçenekleri ve saat bilgisi futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki kritik mücadeleye ilişkin yayın detayları netleşti.

UEFA Avrupa Ligi’nde sahaya çıkacak olan Fenerbahçe-Nottingham Forest maçı öncesi izleyiciler ekran başındaki yerini almaya hazırlanıyor. İstanbul’da oynanacak karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağı, saat kaçta başlayacağı ve nasıl izleneceği merak konusu oldu.

FENERBAHÇE-NOTTİNGHAM FOREST MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Fenerbahçe ile Nottingham Forest arasında oynanacak karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Türksat uydusu aracılığıyla şifresiz yayın yapan kanal, uydu alıcısı kullanan izleyiciler tarafından frekans ayarlarının güncellenmesiyle HD olarak takip edilebiliyor.

FENERBAHÇE-NOTTİNGHAM FOREST MAÇI ŞİFRESİZ NEREDEN İZLENİR?

Temsilcimizin Avrupa Ligi karşılaşması TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacağı için futbolseverler maçı herhangi bir ücretli üyelik olmadan izleyebilecek. Uydu üzerinden izleyen kullanıcıların TRT 1’i HD kalitede takip edebilmesi için güncel frekans bilgilerini yüklemesi gerekebiliyor. Televizyon marka ve modeline göre kanal ekleme adımları değişiklik gösterirken otomatik kanal arama veya manuel frekans girme yöntemleriyle TRT 1 listede yerini alıyor.

FENERBAHÇE-NOTTİNGHAM FOREST MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe ile Nottingham Forest arasındaki UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçı 19 Şubat 2026 Perşembe günü oynanacak. Chobani Stadyumu’nda yapılacak mücadele saat 20.45’te başlayacak. Karşılaşmada İsviçreli hakem Sandro Scharer görev alacak. Scharer'in yardımcılıklarını ise Stephane De Almeida ve Jonas Erni yapacak.

Oynadığı 8 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgiyle 12 puan toplayan sarı-lacivertliler, lig aşamasını 19. sırada tamamladı. 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Nottingham Forest ise 14 puanla 13. oldu.

