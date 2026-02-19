UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda sahaya çıkacak Fenerbahçe’nin Nottingham Forest ile oynayacağı eşleşmenin formatı futbolseverler tarafından araştırılıyor. Karşılaşmanın tek maç mı yoksa çift maç üzerinden mi oynanacağı ve rövanş tarihi netleşti. Peki, Fenerbahçe-Nottingham Forest maçı tek maç mı, rövanş var mı?

UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden tek Türk temsilcisi Fenerbahçe, İngiliz ekibi Nottingham Forest ile kritik bir eşleşmeye çıkıyor. Maçın skoru yakın takip edilecek. Bu kapsamda eşleşmenin tek maç mı, rövanş olup olmadığı merak ediliyor.

FENERBAHÇE-NOTTİNGHAM FOREST MAÇI TEK MAÇ MI?

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda oynanan eşleşmeler tek maç üzerinden değil, çift maç eleme sistemine göre gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda Fenerbahçe ile Nottingham Forest arasında oynanacak ilk karşılaşma turun sadece ilk ayağını oluşturuyor.

İstanbul’daki mücadelede alınacak sonuç tur için avantaj sağlayacak olsa da turu geçen taraf iki maç sonunda toplam skora göre belli olacak. Fenerbahçe, lig aşamasını 12 puanla 19. sırada tamamlayarak play-off turunda mücadele etme hakkı elde ederken Nottingham Forest ise 14 puanla 13. sırada yer aldı. Bu nedenle ilk maçın Kadıköy’de oynanacak olması sarı-lacivertliler için önemli bir avantaj olarak görülüyor.

FENERBAHÇE-NOTTİNGHAM FOREST MAÇI RÖVANŞ VAR MI?

Eşleşmenin ikinci ayağı İngiltere’de oynanacak rövanş karşılaşmasıyla tamamlanacak. Bu sistemde iki maçın toplam skoru tur atlayan takımı belirleyecek. Fenerbahçe, 19 Şubat Perşembe günü, Avrupa kupalarındaki 299. maçına çıkacağı Nottingham Forest karşılaşmasında hem iç sahada avantajlı bir skor elde etmeyi hem de tur kapısını aralamayı hedefliyor.

NOTTİNGHAM FOREST-FENERBAHÇE RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 26 Şubat Perşembe günü İngiltere’de oynanacak. TSİ 23.00’te başlayacak karşılaşma, turu geçen tarafın netleşeceği mücadele olacak.

İstanbul’daki ilk maçın ardından alınacak skor, rövanşın oyun planını doğrudan etkileyecek. Fenerbahçe’nin deplasmanda oynayacağı ikinci karşılaşmada turu geçmesi halinde rakibi Midtjylland ile Real Betis eşleşmesinin galibi olacak.

