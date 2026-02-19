Anadolu Ajansı
Pakistan'da apartmanda korkunç patlama! 4'ü çocuk çok sayıda ölü var
Pakistan'ın Karaçi kentinde bir apartmanda meydana gelen patlama sonucu binanın bir kısmı çöktü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, ilk belirlemelere göre 4'ü çocuk 13 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.
Pakistan'ın Geo News kanalının haberine göre, Karaçi'de üç katlı apartmanın ilk katında gerçekleşen korkunç patlama sonucu binanın bir kısmı çöktü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, ilk belirlemelere göre 4'ü çocuk 13 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.
ARAMA KUTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Olay yerine sevk edilen arama kurtarma ekipleri, apartmanın enkazından bazı kişileri kurtardı. Enkaz altında olduğu tahmin edilen 2 kişi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Patlamanın nedeni henüz bilinmezken polis, ilk incelemelere göre patlamanın gaz kaçağından kaynaklandığının değerlendirildiğini belirtti.
