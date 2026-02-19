Avrupa’nın en büyük havayolu şirketlerinden biri olan Ryanair, X sosyal medya hesabından Türkiye’deki sağlık turizmine ilişkin yaptığı esprili bir paylaşımla gündeme geldi. İrlanda merkezli şirket, kel bir at fotoğrafını, “Türkiye’ye uçman gerekiyor.” notuyla paylaşırken, gönderiye sosyal medya kullanıcılarından esprili yorumlar yağdı.

Avrupa’nın en büyük havayolu şirketlerinden biri olan Ryanair’in yaptığı ‘Türkiye’ paylaşımı sosyal medya gündemine düştü. X sosyal medya hesabında “Yeni bir berbere ihtiyacım var" notuyla paylaşılan kel bir at görselini alıntılayan şirket, gönderiyi “Türkiye’ye gitmeye ihtiyacın var” notunu ekleyerek paylaştı.

Türkiye’de sağlık turizmi hızla büyürken; estetik cerrahi, diş tedavileri, saç ekimi ve göz operasyonlarında sunduğu uygun maliyet, nitelikli sağlık personeli ve modern altyapı sayesinde Avrupa ve Orta Doğu başta olmak üzere birçok ülkeden hasta çekiyor.

Daha önce de Türkiye’nin estetik ve saç ekimi alanındaki ününe atıf yapan paylaşımlar gündem olmuştu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medyada İngiliz bir sayfanın Türkiye’deki sağlık turizmini esprili dille ele alan paylaşımını yeniden paylaşmıştı.

İngiliz yazar William Shakespeare’in görseli “William Shakespeare, Türkiye’yi ziyaret ettikten sonra (1610)” notuyla servis edilirken, yazarın dikkat çekici dişleri ve saçları üzerinden Türkiye’nin sağlık turizmine gönderme yapılmıştı.

İrlanda merkezli havayolu şirketi Ryanairden esprili Türkiye paylaşımı! Sosyal medyada gündem oldu

Haberle İlgili Daha Fazlası