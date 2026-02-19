ABD ile İran arasında yürütülen nükleer müzakereler sürerken ABD basını, ordunun cumartesi gününden itibaren İran'a saldırı başlatmaya hazır olduğunu bildirdi. Haberde, Trump’ın operasyon tarihine ilişkin henüz nihai kararını vermediği ve konu üzerinde yoğun mesai harcadığı belirtildi.

Cenevre'de salı günü gerçekleştirilen dolaylı nükleer görüşmelerin ardından ABD merkezli yayın kuruluşu CBS çarpıcı bir iddiayı gündeme taşıdı. CBS’in ismi açıklanmayan hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre; üst düzey güvenlik yetkililerinin ABD Başkanı Donald Trump’a ordunun İran'a yönelik muhtemel bir saldırı için cumartesi günü itibariyle hazır olacağını söylediği bildirildi.

ABD-İran arasında savaş çanları çalıyor! İran saldırısı için tarih verildi

HENÜZ NİHAİ BİR KARAR VERİLMEDİ

Trump'ın henüz nihai bir karar vermediğini belirten yetkililer, muhtemel saldırı kararının hafta sonunun ötesine sarkabileceği ifade etti. İran’a saldırı ihtimalinin kesinleşmesi halinde, ABD’nin misilleme ihtimaline karşılık Orta Doğu’daki personelini Avrupa'ya veya ABD'ye çekeceği iddia edildi. ABD Savunma Bakanlığı’nın, söz konusu iddialar hakkında açıklama yapmaktan kaçındığı bildirildi.

"BU KONU ÜZERİNE ÇOK ZAMAN HARCIYOR"

ABD merkezli CNN haber kanalı ise, hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberde İran’a muhtemel saldırı için hafta sonuna işaret etti. Trump’ın nihai kararı vermediği ve en iyi hareket tarzının ne olduğu konusunda danışmanlarına ve müttefiklerine danıştığı aktarıldı. Trump'ın Orta Doğu Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner tarafından İran ile yürütülen dolaylı müzakereler hakkında bilgilendirildiğini ifade eden bir kaynağın, "Başkan bu konu üzerine çok zaman harcıyor" sözlerine yer verildi. Trump’ın muhtemel bir saldırı konusunda hafta sonuna kadar karar verip vermeyeceğinin belirsiz olduğu ifade edildi.

İSRAİL ALARM DURUMUNA GEÇTİ

Öte yandan ABD'nin İran'a muhtemel saldırısını "yakın zamanda" başlatabileceği değerlendirmeleri üzerine İsrail Ordusu İç Cephe Komutanlığı'na yüksek alarm durumuna geçilmesi talimatı verildiği bildirildi. İsrail basını, Başbakan Netanyahu hükümetinin ABD'nin İran'a saldırması durumunda Tahran yönetiminin İsrail'e misilleme yapabileceği değerlendirmesinde bulunduğunu yazdı.

Bu bağlamda, İsrail Ordusu İç Cephe Komutanlığı ile sivil savunma ve acil durum birimlerine "savaş hazırlığı" talimatı verildiği aktarıldı.

