Zelenskiy, ABD’nin barış planı kapsamında Ukrayna’nın toprak tavizi vermesini öngören herhangi bir teklifin referandumda reddedileceğini söyledi. Trump’ın Ukrayna’ya baskı yaptığını belirten Zelenskiy, Rusya’ya değil Kiev’e imtiyaz çağrısı yapılmasını adil bulmadığını ifade etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD, Rusya ve Ukraynalı heyetlerin Cenevre’de yaptığı görüşmeler sırasında ABD merkezli haber sitesi Axios’a demeç verdi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya-Ukrayna Savaşı’nın çözüme erdirilmesine yönelik çabalarına değinen Zelenskiy, Rusya’nın Donbas’ta ele geçirmemiş olduğu toprakları Ukrayna’nın terk etmesini gerektiren herhangi bir planın referanduma sunulması hâlinde halkın reddedeceğini söyledi.

Böyle bir referandum sonrası insanların kendisini ve ABD’yi aff etmeyeceğini belirten Zelenskiy “Ukraynalılar neden ek toprak vermelerinin istendiğini anlayamıyor. Trump’ın barış planı müzakerelerinde Rusya’ya değil de Ukrayna’ya imtiyaz çağrısında bulunması adil değil. Trump çözüm için bana aşırı baskı uyguluyor” ifadelerini kullandı.

