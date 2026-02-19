Ramazan ayının başlamasıyla birlikte sahur ve imsak saatleri yeniden gündemin en çok merak edilen konuları arasına girdi. İlk teravih namazının ardından ilk oruç için sahura kalkan vatandaşlar “Sahurda ezan okunurken su içilir mi?”, “Oruç ne zaman başlar?” gibi sorulara cevap arıyor.

Oruç ibadetinde başlangıç sınırı imsak vaktidir. İmsak fecr-i sadık olarak tanımlanan gerçek sabah aydınlığının başladığı andır. İmsak vakti girdikten sonra artık oruç başlamış kabul edilir ve orucu bozan fiillerden uzak durulması gerekir. Peki, sahurda ezan okunurken su içilir mi?

SAHURDA EZAN OKUNURKEN SU İÇİLİR Mİ?

Ramazan dönemi en çok tartışılan konuların başında, ezan okunurken son birkaç yudum su içilip içilemeyeceği geliyor. İslami kaynaklarda oruç için en temel ölçü imsak vaktinin girmesiyle birlikte yeme ve içmenin tamamen bırakılmasıdır.

Sahurda su içmek için “ezanın bitmesini beklemek” ya da “ezan başlayana kadar içmek” güvenli görülmez. Çünkü ezanın geç okunması ihtimali, kişiyi sorumluluktan kurtarmaz. İmsak girdikten sonra yeme-içmeye devam etmek, orucun geçersiz sayılmasına neden olabilecek bir durumdur. Bu sebeple tedbirli davranmak, imsak saatinden önce yeme-içmeyi sonlandırmak önerilir.

ORUÇ NE ZAMAN BAŞLAR?

Oruç güneşin doğmasıyla değil fecr-i sadık olarak adlandırılan tan yerinin ağarmasıyla başlar. Takvimlerde “imsak” olarak geçen bu an, oruç ibadetinin başlangıç sınırıdır. Yani kişi imsak vakti girdikten sonra yemeyi ve içmeyi sürdürürse orucu riske girebilir.

Bu noktada en önemli detay şudur: Sabah ezanı bazı yerlerde imsakla aynı anda okunurken, bazı durumlarda birkaç dakika gecikmeli okunabiliyor. Bu nedenle oruca başlarken esas alınması gereken zaman ezanın başladığı an değil, takvimde yazan imsak saatidir.

ORUCA NİYET NE ZAMAN EDİLİR?

Ramazan orucunda niyetin zamanı, akşam vaktinin girmesiyle birlikte başlar. Niyet için son sınır ise ertesi gün kuşluk vaktine yakın bir zamana kadar uzanır. Sürenin sonuysa “dahve-i kübra” olarak ifade edilen vakitle açıklanır.

Dahve-i kübra imsak ile akşam arasındaki sürenin yarısına denk gelir. Türkiye’de bu zaman dilimi genellikle öğle vaktine yaklaşık 60-70 dakika kala oluşur.

Yine de oruçta en güvenlisi sahura kalkıldığında veya yatmadan önce niyet etmektir.

