Göç Bakanı Thanos Plevris, sığınma talebi reddedilen göçmenler için “tercihen Afrika’da” dönüş merkezleri kurulacağını açıkladı. Projenin teknik aşamaya geçtiği belirtilirken, yasa dışı girişlerde son dönemde ciddi düşüş yaşandığı bildirildi.

Yunanistan Göç Bakanı Thanos Plevris, çarşamba günü yaptığı açıklamada bu merkezlerin "tercihen Afrika'da" kurulmasının planlandığını belirtti. Beş ülkeden bakanların konuyu görüşmek üzere bir araya geldiği ve teknik ekiplerin önümüzdeki hafta toplantı yapacağı bildirildi. Plevris, projenin artık teorik aşamadan pratik aşamaya geçtiğini vurguladı.

GERİ DÖNÜŞ MERKEZLERİ CAYDIRICI UNSUR OLACAK

CNN International'da yer alan habere göre; Kurulması planlanan "dönüş merkezleri", sığınma talebi reddedilen ve kendi ülkeleri tarafından geri kabul edilmeyen kişiler için kullanılacak. Plevris, bu merkezlerin varlığının sığınma alma ihtimali düşük olan potansiyel göçmenler için bir caydırıcı unsur olacağını ifade etti.

Henüz hangi ülkelerin bu merkezlere ev sahipliği yapacağı netleşmedi ancak büyük Avrupa ülkeleri doğrudan aday ülkelerle görüşmeler yürütecek. Hedef, önümüzdeki birkaç ay içinde ilk planın hazır hale getirilmesi yönünde olacak.

AB yasalarında yapılan son değişiklikler, güvenli kabul edilen ülkelerden gelen veya AB dışındaki bir ülkede sığınma başvurusu yapabilecek olan göçmenlerin sınır dışı edilmesine imkan tanıyacak.

GÖÇ VERİLERİNDE YÜZDE 21'LİK DÜŞÜŞ VAR

Yunanistan, on yıllardır Orta Doğu, Afrika ve Asya'dan gelen göçmenler için Avrupa'ya ana giriş noktalarından biri olmayı sürdürdü. Ancak hükümet, göç yönetimi konusunda giderek daha sert bir tutum takınmaya başladı.

2025 yılında ülkeye yasa dışı yollarla girenlerin sayısı bir önceki yıla göre yüzde 21 oranında (13 bin kişi) azaldı.

Son beş ayda ise yasa dışı girişlerde yüzde 40'lık bir düşüş kaydedildi.

Yunanistan yılda yaklaşık 5 bin ila 7 bin geri dönüş gerçekleştirirken, sığınma başvurusu reddedilenlerin sayısının varış yapanların yaklaşık yarısına tekabül ettiği belirtildi.

Bakan Plevris, önümüzdeki hafta İtalyan ve İspanyol mevkidaşlarıyla Roma'da bir araya gelecek.

