Zeytinburnu, Eyüpsultan ve Ümraniye’de sabah saatlerinde yapılan uygulamada, taralı alan ihlali yapan sürücüler dronla tespit edildi. Özellikle Şile yolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü katılımında kuralları ihlal eden çok sayıda sürücüye ceza kesildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Zeytinburnu, Eyüpsultan ve Ümraniye'de taralı alan ihlali yapan sürücüleri dron ile denetlendi.

SÜRÜCÜLERE CEZA YAĞDI

Ümraniye'de Şile yolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü katılımında taralı alanı ihlal ederek kaynak yapmak isteyen çok sayıda motosiklet ve otomobil sürücüsü ekiplerce durduruldu.

Kontrolleri yapılan sürücülere taralı alanı ihlali nedeniyle cezai işlemi uygulandı.

