UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda sahasında İngiliz temsilcisi Nottingham Forest’ı konuk edecek Fenerbahçe’de maç öncesi kadro durumu netleşmeye başladı. Sakat oyuncular, kart sınırındaki isimler ve muhtemel ilk 11 futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Peki, Fenerbahçe-Nottingham Forest maçı kimler eksik, oynamıyor?

Avrupa’da yoluna devam etmek isteyen Fenerbahçe, kritik karşılaşma öncesinde hazırlıklarını tamamlarken gözler teknik direktörün sahaya süreceği kadroya çevrildi. Chobani Stadı’nda oynanacak mücadele öncesi eksik oyuncular ve ilk 11 tercihine ilişkin detaylar belli oldu.

FENERBAHÇE-NOTTİNGHAM FOREST MAÇI KİMLER EKSİK OYNAMIYOR?

Fenerbahçe’de karşılaşma öncesinde iki önemli eksik bulunuyor. Ayak bileğinden operasyon geçiren Edson Alvarez’in tedavisi devam ettiği için kadroda yer alması beklenmiyor. Sakatlığını atlatan ve takımla birlikte çalışmalara başlayan Archie Brown’un ise teknik heyet tarafından riske edilmemesi öngörülüyor.

Öte yandan sarı-lacivertlilerde Nelson Semedo ile Oğuz Aydın sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu iki oyuncu Nottingham Forest karşısında kart görmeleri halinde 26 Şubat'ta İngiltere’de oynanacak rövanş maçında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 299. maçına çıkacağı bu mücadelede hem tur avantajı elde etmek hem de iç saha serisini sürdürmek istiyor. Lig aşamasını 12 puanla 19. sırada tamamlayan sarı-lacivertliler, bu turu geçmesi halinde Midtjylland-Real Betis eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

FENERBAHÇE-NOTTİNGHAM FOREST MAÇI MUHTEMEL 11

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert, Fred, Guendouzi, Kante, Kerem, Asensio, Cherif

Nottingham: Gunn, Aina, Milenkovic, Morato, Williams, Anderson, Sangare, Ndoye, Gibbs-White, Hudson-Odoi, Jesus

