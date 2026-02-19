Sezon başında kendisine talip olan Suudi Arabistan kulübü NEOM'a gitmesine izin verilmediği için Galatasaray ile kısa süreli kriz yaşayan Barış Alper, Şampiyonlar Ligi'nde 5-2 kazandıkları Juventus maçında sergilediği başarılı performansıyla sezon sonu Avrupa'ya transfer olabilir.

Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında İtalyan temsilcisi Juventus'u 5-2 mağlup eden Galatasaray'da sahanın yıldızlarından biri de Barış Alper Yılmaz oldu. Enerjisi, hücuma katkısı ve ikili mücadelelerdeki başarısıyla alkış alan milli oyuncu, Devler Ligi'nde büyük sükse yaptı.

SOL BEKLERİN KABUSU OLDU

Maçın 18'inci dakikasında Andrea Cambiaso'nun sarı kart görüp cezalı duruma düşmesine neden olan, Cambiaso'nun yerine oyuna giren Juan Cabal'ın da 59'da kırmızı kart görmesini sağlayan 25 yaşındaki futbolcu, İtalyan ekibinin dikkatini çekti.

Barış Alper Yılmaz - ndrea Cambiaso

"BÖYLE OYUNCULAR KOLAY BULUNMUYOR"

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Juventus'un futbol stratejisi direktörü Giorgio Chiellini, Barış Alper'in oyununa hayran kaldı ve kulüp yetkililerine milli yıldızın durumunu araştırmaları gerektiğini söyledi.

Galatasaraylı oyuncunun özellikle fiziksel gücünün çok iyi olduğunu belirten Chiellini'nin, "Barış'ı hayranlıkla izledim. Temaslı oyunu mükemmel oynuyor. İtiyorsun, çekiyorsun kesinlikle yıkılmıyor. Tıpkı Kenan Yıldız gibi çok kuvvetli. Böyle güçlü oyuncular kolay bulunmuyor. Tam İtalyan ligine uygun bir futbolcu. İmkân olursa Juventus olarak ona talip olmalıyız. Sezon sonu şartlar uyarsa mutlaka Galatasaray yönetimi ile masaya oturmalıyız" dediği öğrenildi.

Giorgio Chiellini

33 MAÇTA 20 GOLE KATKI

Galatasaray formasıyla bu sezon 33 maçta süre bulan milli futbolcu, 8 gol ve 12 asistlik skor katkısı verdi. Güncel piyasa değeri 24 milyon euro olarak gösterilen 25 yaşındaki oyuncunun, Galatasaray ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası