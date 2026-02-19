Dacia, 2026 yılına Türkiye pazarında güçlü bir tazelenme hareketiyle başladı. Sandero ve Sandero Stepway’i satışa sunan markanın Jogger ve Logan modellerinin satış tarihleri de belli oldu.

Dacia’nın yenilenen ürün ailesi, uluslararası test sürüşleri kapsamında Fransa’nın Nice kentinde tanıtıldı. 2026 yılına önemli bir ürün hamlesiyle giren Dacia, sevilen modelleri Sandero, Sandero Stepway, Jogger ve Logan’ı yenileyerek kullanıcılarıyla buluşturuyor.



Yenilenen Dacia ailesi, Türkiye’de kullanıcılarıyla buluşuyor. 2026 yılının ilk günlerinde Türkiye’de satışa sunulan Yeni Sandero’nun ardından Yeni Sandero Stepway de satışa çıktı.

2025 yılında toplam 23 bin 699 adetle Türkiye’nin en çok satılan B-SUV modeli olan Dacia Sandero Stepway, 1.685.000 TL’den başlayan fiyatıyla satışa sunuldu. Yeni Dacia Sandero ise şubat ayında 1.299.000 TL’den listeleniyor.

Dacia Sandero

YENİ MODELLERİN GELİŞ TARİHİ BELLİ OLDU

Yeni Sandero ve yeni Sandero Stepway’in ardından yeni Jogger ve yeni Logan’ın da Türkiye’ye geliş tarihleri belli oldu. Mart ayında yeni Jogger’ın satışa sunulması planlanırken, Mayıs ayında ise yeni Logan’ın satışa sunulması bekleniyor.

LPG İLK KEZ OTOMATİK ŞANZIMANLA SUNULDU

Yeni Sandero Stepway, yeni Jogger ve yeni Logan modelleri, 120 hp’ye çıkarılan yeni ve daha güçlü bir motorla sunuluyor. 1.2 litrelik ve 3 silindirli turbo beslemeli Bi-Fuel teknolojisine sahip motor, eski jenerasyona oranla çok daha yüksek bir performans sunuyor. Bu sayede LPG'nin avantajları, EDC otomatik şanzımanla ilk kez bir araya geliyor. 6 vitesli çift kavramalı şanzıman, direksiyon üzerindeki vites değiştirme kulakçıkları ile de kontrol edilebiliyor.

Dacia Jogger





Kullanıcıların LPG’den daha uzun süre yararlanabilmeleri için, LPG depo kapasitesi 40 litreden 50 litre seviyesine çıkarıldı. Yeni Sandero Stepway ve Jogger toplam (LPG + benzin) 1.500 kilometre vadediyor.

YENİ TCe 100 MOTOR

Yeni Sandero ve yeni Logan modellerinde 1.0 litrelik 3 silindirli turbo şarjlı benzinli motor ve 6 vitesli manuel şanzıman ile sunuluyor. Yeni Jogger ise TCe 110 benzinli motor ve 6 vitesli manuel şanzıman ile sunulmaya devam ediyor. Yeni Sandero ve Sandero Stepway gibi Jogger ve Logan’da Dacia’nın ışık imzası olan ters T biçimindeki far tasarımıyla geliyor.

Dacia Logan

Dört modelde de; otomatik acil durum freni (şehir içi/şehir dışı, araç, yaya, bisikletli ve motosiklet algılama özelliğiyle) ve sürücü dikkat uyarısı gibi (GSR 2.3) Avrupa güvenlik standartlarını karşılayan yeni sürüş destek sistemlerine sahip olacak şekilde tasarlandı. Bunun yanı sıra otomatik farlar, çok açılı (multiview) kamera ve elektrikli katlanan yan aynalar olmak üzere üç yeni özelliğe de Extreme ve Journey donanım seviyelerinde opsiyonel olarak sahip olabiliyor.

Yine tüm modellerde 10 inçlik multimedya sistemi, Essential’ın üzerindeki tüm donanım seviyelerinde standart olarak sunuluyor. Extreme ve Journey donanım seviyelerinde ise 7 inçlik dijital gösterge ekranı, standart olarak sunuluyor.

