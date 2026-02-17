Çinli teknoloji devi XPENG, modüler uçan araba projesi "Land Aircraft Carrier" ile otomotiv dünyasında taşları yerinden oynatıyor. 2026 yılında yollara ve göklere çıkması beklenen bu çılgın araç için şimdiden 7000 adet ön sipariş toplandı.

XPENG’in uçan otomobil markası Aridge (eski adıyla AeroHT), otomobil dünyasının en sıra dışı projelerinden birini seri üretime taşımaya hazırlanıyor. "Land Aircraft Carrier" adı verilen bu modüler sistem, sadece bir araç değil; içinde iki kişilik elektrikli bir hava aracını (eVTOL) barındıran altı tekerlekli dev bir taşıyıcıdan oluşuyor.

7 bin sipariş aldı bile! İşte uçan otomobile sahip olmanın bedeli

7 BİN KİŞİ UÇMAYA HAZIR

XPENG tarafından yapılan son açıklamalara göre, henüz seri üretimi başlamadan aracın küresel ön sipariş sayısı 7000 barajını aşmış durumda. Özellikle Orta Doğu pazarından gelen 600 adetlik toplu sipariş, aracın uluslararası prestijini pekiştiriyor.

KARADA BİN KİLOMETRE, HAVADA ÖZGÜRLÜK

Araç, birbirini tamamlayan iki ana modülden oluşuyor. Kara Modülü (Mothership), 5,5 metre uzunluğundaki üç akslı ve altı tekerlekli devasa bir araç. 800V menzil genişletici (EREV) platformu üzerine inşa edildi. Hibrit yapısı sayesinde karada 1000 km’den fazla menzil sunarken, arkasında taşıdığı hava modülünü park halindeyken veya seyir halindeyken şarj edebiliyor.

Hava Modülü (eVTOL) ise tamamen karbon fiberden imal edilen iki kişilik yapıya sahip. Tek bir tuşla taşıyıcıdan ayrılabilen aracı, tek elle kontrol edilebilen joystick sistemi ya da otonom uçuş modları sayesinde, pilotluk deneyimi olmayan kullanıcılar bile 5 dakikalık bir eğitimle havalandırabiliyor. Tam şarjla 5 ila 6 kısa uçuş gerçekleştirebilen araç, 360 km/s hıza ulaşabiliyor.

7 bin sipariş aldı bile! İşte uçan otomobile sahip olmanın bedeli

GELECEK UCUZ DEĞİL

XPENG, projeyi hayata geçirmek için Guangzhou’da yıllık 10.000 adet kapasiteli, dünyanın ilk seri üretim uçan araba fabrikasını kurdu. İlk prototiplerin üretim hattından çıkmasının ardından, kitlesel teslimatların 2026 yılının sonuna doğru başlaması hedefleniyor.

Bu teknolojiye sahip olmanın bedeli ise yaklaşık 280.000 dolar (yaklaşık 12,2 milyon TL) olarak belirlendi.

Başlık Bilgi Üretici XPENG Marka / Proje Aridge (eski adı AeroHT) – Land Aircraft Carrier Araç tipi Modüler uçan otomobil (kara modülü + eVTOL hava aracı) Ön sipariş sayısı 7.000+ adet Orta Doğu toplu sipariş 600 adet Kara menzili 1000 km’den fazla Hava aracı kapasitesi 2 kişi Uçuş özellikleri Joystick veya otonom uçuş, kısa eğitimle kullanım Uçuş performansı Tam şarjla 5–6 kısa uçuş, 360 km/s azami hız Üretim tesisi Guangzhou – yıllık 10.000 adet kapasite Seri üretim / teslimat hedefi 2026 sonu Fiyat 280.000 dolar (yaklaşık 12,2 milyon TL)

Haberle İlgili Daha Fazlası