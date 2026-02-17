Anadolu Ajansı • Isparta
Isparta'da derede yaşlı adamın cesedi bulundu
Isparta'nın Aksu ilçesindeki derede erkek cesedi bulundu. Cesedin, bölgede yaşayan 77 yaşındaki bir kişiye ait olduğu tespit edildi.
Isparta'nın Aksu ilçesi Karacahisar Deresi kenarındaki ağaçların arasında bir kişinin hareketsiz şekilde durduğunu fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Dereden çıkarılan kişinin bölgede yaşayan 77 yaşındaki Mehmet Tokmak'a ait olduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi.
Tokmak'ın cenazesi otopsi için Eğirdir Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR