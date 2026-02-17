Ramazan ayının başlamasıyla birlikte televizyon kanallarının iftar ve sahur yayın akışları netleşti. 2026 Ramazan boyunca ekrana gelecek canlı yayınlar, mukabele programları ve sahur sohbetlerinin saatleri izleyiciler tarafından araştırılıyor.

19 Şubat’ta başlayacak Ramazan ayı öncesinde ulusal kanalların hazırladığı özel yayınlar belli oldu. İftar saatlerinde yapılan canlı programlar ve sahur vakti ekranlara gelen sohbet içerikleriyle Ramazan atmosferi televizyon ekranlarına taşınacak.

2026 RAMAZAN'DA YAYINLANACAK İFTAR VE SAHUR PROGRAMLARI

Ramazan ayı boyunca televizyon kanalları, geleneksel hale gelen iftar ve sahur programlarıyla izleyicinin karşısına çıkacak. Bu yıl da dini sohbetler, Kur’an-ı Kerim tilavetleri, ilahiler ve konukların yer aldığı canlı yayınlar farklı saat dilimlerinde ekranlara gelecek.

TRT 1 ekranlarında yayınlanacak “Ramazan Sevinci” programı, Ayasofya-i Kebîr Cami-i Şerîfi’nden canlı olarak izleyiciyle buluşacak.

2026 Ramazanda yayınlanacak iftar ve sahur programları! Ramazanda TVde hangi programlar var?

ATV’de Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile gerçekleştirilen iftar programı Ramazan boyunca devam edecek.

Kanal 7’de Necmettin Nursaçan’ın sunumuyla ekrana gelecek iftar yayını da her gün iftar saatine yakın başlayacak.

Kanal D’de “Bir Ramazan Akşamı” programı akşam kuşağında izleyiciyle buluşacak.

Sahur saatlerinde ise farklı kanallarda dini sohbet ve mukabele içerikleri ekranlara taşınacak.

Kanal D’de M. Fatih Çıtlak ile sahur programı gece saatlerinde yayınlanırken, NOW TV’de sahur sohbetleri sabaha karşı izleyiciyle buluşacak.

Show TV’de sahur kuşağında Ramazan gecelerine özel sohbet programları yer alırken, Star TV’de mukabele yayını sahur saatine yakın ekrana gelecek.

RAMAZAN'DA TV'DE HANGİ PROGRAMLAR VAR?

TRT 1

17.45 Ramazan Sevinci

ATV

18.30 0 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar

03.45: Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur

STAR TV

03.30 Dr. Selman Okumuş ile Mukabele

04.15 Dr. Selman Okumuş ile Ramazan Sohbetleri

KANAL 7

18.40 - 20.00 - Necmettin Nursaçan'la İftar Saati

03.40 - Mustafa Karataş ile Sahur Vakti

SHOW TV

10.45 - 12.30 Şükran Kaymak'la Ramazan Sofrası

00.15 - 02.00 Bekir Köse ile Ramazan Geceleri

KANAL D

18.00: Bir Ramazan Akşamı

03.45: M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti

NOW TV

04.30: Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri

