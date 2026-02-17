Manavgat’ta Oymapınar Barajı’ndan doluluk ve sağanak uyarısı nedeniyle yapılan kontrollü su tahliyesi sonrası Manavgat Irmağı’nın seviyesi yükseldi, irmak kenarındaki bazı işletmeleri su bastı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün bugün Antalya'nın batı ve doğu ilçeleri için sağanak uyarısı yapmasının ardından Manavgat ilçesinde doluluk seviyesi artan barajlarda kontrollü olarak su tahliyesi yapılmaya başlandı.

Bugün için beklenen sağanak yağış göz önünde bulundurularak Oymapınar Barajı'ndan kontrollü su bırakılması nedeniyle Manavgat Irmağı kıyısında bulunan vatandaşlar muhtemel taşkın riskine karşı tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.

Manavgat’ta baraj tahliyesi alarmı: Irmak kenarındaki işletmeleri su bastı

Barajlardan bırakılan suyun etkisi ile Manavgat Irmağı'nda su seviyesi yükselirken, bazı işletmeleri su bastı. Su basan iş yeri çalışanları, kendi imkanları ile suları tahliye etmeye çalıştı.

