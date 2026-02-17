İki işçiye mezar olmuştu! Zonguldak'taki maden ocağının sahibi tutuklandı
Zonguldak'ta dün bir maden ocağında meydana gelen göçükte 2 işçi hayatını kaybetti. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan maden ocağının sahibi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- Gelik beldesindeki özel maden ocağında meydana gelen göçükte Veysel Oruçoğlu (46) ve Ziya Kiret (60) hayatını kaybetti, İsmet Kabuk (31) ise yaralandı.
- Olayla ilgili gözaltına alınan maden ocağı sahibi H.B. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
- Savcılık sorgusu sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan H.B. tutuklandı.
- Kurtarma çalışmalarında İsmet Kabuk yaralı olarak çıkarıldı.
- Veysel Oruçoğlu'nun cansız bedenine 7 saat sonra, Ziya Kiret'in cansız bedenine ise yaklaşık 9 saat sonra ulaşıldı.
- Tedavisinin ardından taburcu edilen İsmet Kabuk, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesinden taburcu edildi.
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde 2 işçinin öldüğü, 1 işçinin de yaralandığı özel maden ocağının sahibi tutuklandı.
Gelik beldesinde dün işçiler Veysel Oruçoğlu (46) ve Ziya Kiret'in (60) hayatını kaybettiği, İsmet Kabuk'un (31) da yaralandığı göçükle ilgili gözaltına alınan maden ocağı sahibi H.B'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgusu sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheli tutuklandı.
Zonguldak'ta maden göçüğünden acı haber! İki işçinin cansız bedenine ulaşıldı
OLAY
Gelik beldesinde özel şirketin işlettiği maden ocağında dün meydana gelen göçükte işçilerden 3'ü mahsur kalmış, kurtarma çalışmalarına başlayan ekipler, işçilerden Kabuk'u yaralı olarak bulunduğu yerden çıkarmıştı.
Ekiplerin 7 saat süren çalışmaları sonucu işçilerden Oruçoğlu'nun cansız bedenine ulaşılmış, göçükte mahsur kalan işçi Kiret'in cansız bedeni ise yaklaşık 9 saat sonra maden ocağından çıkarılmıştı.
Kabuk ise tedavisinin ardından kaldırıldığı Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesinden taburcu edilmişti.