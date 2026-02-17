Adana'nın Feke ilçesinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Adana’nın Feke ilçesinde devam eden yoğun yağışlar eğitimde aksamalara neden oldu. İlçede olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

Feke Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, şiddetli yağışların ulaşımı olumsuz etkileyebileceği belirtilerek 18 Şubat tarihinde taşımalı eğitime ara verildiği duyuruldu.

Açıklamada, öğrencilerin can güvenliğinin öncelikli olduğu vurgulanırken, vatandaşlardan da olumsuz hava şartlarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Eğitime yağış engeli! Bir ilçede okullar tatil edildi

Haberle İlgili Daha Fazlası