Gazze'de "Yıldız Tilbe Çadır Kenti" açıldı! İkincisi yolda
Şarkıcı Yıldız Tilbe’nin bağışlarıyla Gazze Şeridi’nde evlerini kaybeden Filistinliler için 80 çadırlık yaşam alanı kuruldu. "Yıldız Tilbe Çadır Kenti" törenle açılırken, ikinci kampın da yakında hizmete gireceği duyuruldu.
- Şarkıcı Yıldız Tilbe'nin bağışlarıyla kurulan "Yıldız Tilbe Çadır Kenti", Gazze'nin Zeytun Mahallesi'nde açıldı.
- İsrail saldırılarında evsiz kalan yüz binlerce Filistinliye barınma sağlamak amacıyla 80 çadırdan oluşuyor.
- Çadır kentte okul, mescit, güneş panelleri, su kuyusu ve mutfak gibi temel yaşam alanları yer alıyor.
- İkinci bir "Yıldız Tilbe Çadır Kenti"nin Gazze'nin Muhabarat bölgesinde açılması planlanıyor.
İsrail saldırılarının ağır yıkıma yol açtığı Gazze’de, evsiz kalan Filistinliler için yeni bir yaşam alanı oluşturuldu. Şarkıcı Yıldız Tilbe’nin bağışlarıyla kurulan “Yıldız Tilbe Çadır Kenti”, Gazze’nin kuzeyindeki Zeytun Mahallesi’nde düzenlenen törenle açıldı.
Filistinli yetkililerin paylaştığı bilgilere göre, saldırılar nedeniyle Gazze’deki yapıların büyük bölümü yıkıldı. Yaklaşık 2 milyon nüfusun yaşadığı bölgede yüz binlerce kişi çadırlarda hayata tutunmaya çalışıyor. En temel ihtiyaçlardan biri olan barınma için hayata geçirilen projede 80 çadırdan oluşan bir yerleşim alanı kuruldu.
Kudüs İçin Gönüllüler Derneği iş birliğiyle Mevedde Yardım Kuruluşu tarafından inşa edilen çadır kentte sadece barınma alanı değil; çocuklar için “Yıldız Tilbe Okulu”, mescit, güneş panelleri, enerji kontrol odası, su kuyusu ve mutfak da yer alıyor.
İKİNCİ KAMP YOLDA
Mevedde Derneği Başkanı Abdullah Sukkar Ebu Enver, projenin bölgedeki ilk kapsamlı çadır kent çalışmalarından biri olduğunu belirtti. Altyapı imkanlarının sınırlı olduğu bölgede su, elektrik ve internet gibi temel ihtiyaçların sağlanması için özel çaba harcandığını ifade eden Ebu Enver, gelecek hafta Gazze’nin kuzeyindeki Muhabarat bölgesinde ikinci “Yıldız Tilbe Çadır Kenti”nin açılacağını açıkladı.
“EV GİTTİ, EŞ GİTTİ…”
Çadır kente yerleşen Filistinli bir kadın ise yaşadıkları dramı gözyaşları içinde anlattı. Daha önce 7 çocuğuyla birlikte küçük bir odada yaşam mücadelesi verdiklerini belirten kadın, saldırılarda eşini ve oğlunu kaybettiğini söyledi.
Bir süre anaokulunda sığındıklarını dile getiren Filistinli kadın, “Sekiz kişiydik, küçücük bir odadaydık. Bize yetmiyordu. Şimdi daha geniş bir çadırımız ve iki banyomuz var” dedi.
Yaşadıklarını anlatırken duygusal anlar yaşayan kadın, “Ev gitti, eş gitti. Hayattaki dayanağım gitti. Ama yine de şükrediyorum” ifadelerini kullandı.