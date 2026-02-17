Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, takımın hedefleri ve performansıyla ilgili olarak ülkesinin basınına açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Anderson Talisca, bu sezon ana odaklarının Süper Lig şampiyonluğu olduğunu söyledi.

"ASIL HEDEFİMİZ LİG ŞAMPİYONLUĞU"

Globo'ya konuşan Talisca, Trabzonspor galibiyetinin önemine vurgu yaparak "Trabzonspor karşısında aldığımız zafer, bizim ne kadar güçlü olduğumuzu gösteriyor ve bizi canlı tutuyor. Son ana kadar her maç final niteliğinde olacak. Fiziksel, teknik, taktiksel ve psikolojik olarak hazır olmalıyız. Sezonun en önemli zaferlerinden biriydi. Bu maçın önemini biliyorduk. Türkiye'de büyük önemi olan bir maçtı. Gol attığım için mutluyum ama üç puan aldığımız için daha da mutluyum. Bu sezonki asıl hedefimiz Süper Lig şampiyonluğu, bunu gizlemiyoruz. Takımdaki herkesin bu kupayı kazanmak istediğini size garanti edebilirim. Trabzonspor maçı zor bir maçtı ve takım olarak gücümüzü gösterme fırsatı bulduk." dedi.

"BÜYÜK FUTBOLCULAR BURAYA GELİYOR"

Süper Lig'in kaliteli ayaklara sahip zorlu bir lig olduğunu söyleyen Talisca, "Buradaki deneyimlerimden çok mutluyum. Burada sahada her şeyinizi vermelisiniz. Büyük futbolcular buraya geliyor. Çok iyi kadroya sahibiz ve ligi kazanmak istiyoruz" diye konuştu.

