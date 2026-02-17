Antalya'daki bir mekanda "köfte, peynir tabağı, iki salata ve gazlı içecek" için 22 bin 800 lira hesap ödediğini, hesaba itiraz ettiğinde de Tüketici Hakem Heyeti tarafından 7 bin lira cezaya maruz kaldığını belirten vatandaş ile ilgili Ticaret Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, sosyal medyada yayılan Antalya’daki bir kafe ile ilgili 22 bin 850 TL’lik “köfte ve salata” hesabına dair iddiaları yalanladı.

Gürcan, söz konusu iddiaların tamamen asılsız olduğunu belirterek, “Tüketici Hakem Heyetleri’nin şahıslara idari para cezası uygulama yetkisi bulunmamaktadır. Kepez İlçe Tüketici Hakem Heyeti tarafından vatandaşımıza yönelik herhangi bir cezai işlem kesinlikle uygulanmamıştır” dedi.

"YALNIZCA KÖFTE VE SALATA DEĞİL..."

Açıklamada, yapılan incelemede tüketilen ürünlerin yalnızca köfte ve salata olmadığı; alkollü ve alkolsüz şampanyalar ile çeşitli gıda ürünlerinin de hesapta yer aldığı vurgulandı. Dosyadaki belgeler üzerinden yapılan değerlendirme sonucunda, menü fiyat listesi ibraz edilemediği için kasa fiyatlarıyla uyumsuzluk ispat edilemediği ve tüketici talebinin reddedildiği bildirildi.

İŞLETMEYE 349 BİN LİRALIK CEZA

Öte yandan işletmeye yönelik denetim kapsamında, kapı girişinde fiyat/menü listesi bulundurmaması nedeniyle mevzuat çerçevesinde 349.624 TL idari para cezası uygulandığı ifade edildi. Gürcan, vatandaşları resmî dayanağı olmayan ve dezenformasyon içerikli paylaşımlara itibar etmemeleri konusunda uyardı.

NE OLMUŞTU?

Antalya’da bir kafeye giden Murat Ş., 1 köfte, 1 peynir tabağı, 2 çoban salata ve aromalı gazlı içecek sipariş ettiğini, yaklaşık bir saat sonra masasına getirilen 22 bin 850 TL’lik hesabı görünce kamera şakası yapıldığını sandığını ifade etmişti. Hesabı ödediğini ve ardından Kepez İlçe Tüketici Hakem Heyeti’ne şikâyette bulunduğunu belirten vatandaş, heyet tarafından ‘fiş almadığı’ gerekçesiyle 7 bin lira cezaya maruz bırakıldığını belirtmişti.

