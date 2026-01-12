300'e yakın şubesiyle Türkiye'nin önde gelen restoran zincirlerinden olan Köfteci Yusuf, enerji sektöründeki yatırımlarını büyütmeye devam ediyor. Balıkesir'in Susurluk ilçesinde kurduğu rüzgar türbini sayısını artırma kararı alan şirket, 100 bine yakın hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak. Köfteci Yusuf'un şu ana kadar rüzgar alanına yaptığı yatırımın 500 milyon TL'ye ulaştığı belirtiliyor.

Türkiye genelinde 297 şubesi bulunan Köfteci Yusuf, yeni bir sektöre daha girdi. Enerji sektörüne adım atan restoran zinciri, 2024 yılında aldığı kararla rüzgar türbini kurmaya başlamıştı. Balıkesir'in Susurluk ilçesinde rüzgar türbini kuran şirket, verimli performans nedeniyle girişimlerini büyütme kararı almıştı. Şirket, bu kapsamda rüzgar türbini sayısını artırmaya devam ediyor.

SAYI 8'E ÇIKIYOR

Köfteci Yusuf, Susurluk'taki rüzgar türbini sayısını 8'e yükseltiyor. Tek bir türbinle başlayan ve hızla sayıyı artıran Köfteci Yusuf'un bu alandaki yatırımlarının devam etmesi bekleniyor.

Köfteci Yusuf yeni bir sektöre daha girdi! 500 milyon liralık dev yatırım

500 MİLYON TL'LİK YATIRIM

Köfteci Yusuf'un şu ana kadar rüzgar alanına yaptığı yatırımın 500 milyon TL'ye ulaştığı belirtiliyor. Köfteci Yusuf'un aktif olan rüzgar santrallerinden elde edilen elektrik, dağıtım şebekesine sunuluyor ve buradan şirkete pay veriliyor. Köfteci Yusuf son yatırımıyla birlikte 100 bine yakın hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak.

BAKAN BAYRAKTAR: 2026 REKOR YILI OLACAK

Türkiye son dönemde yenilenebilir enerji alanında önemli bir adım attı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 2025'in son günlerinde yaptığı açıklamada önemli açıklamalar yapmıştı.

Türkiye'nin 2035'te 120 bin megavat yenilenebilir enerji kurulu gücü hedefine işaret eden ve bunun her yıl 8-9 bin megavat kurulu gücün devreye alınması anlamına geldiğini belirten Bayraktar, "Türkiye, 2025 itibarıyla bu büyüme patikasına girmiş durumda. Bu seneyi yaklaşık 6 bin megavat güneş ve 2 bin megavatı bulan rüzgarla, toplam 8 bin megavatın üzerinde bitireceğiz. Bu çok önemli bir gelişme." diye konuştu.

Bayraktar, bu ivmenin daha da yukarı taşınarak yıllık kurulu gücün 10-12 bin megavat seviyelerine çıkarılması gerektiğini belirterek, "Yenilenebilirde 2026 yeni bir rekor yılı olacak. Bu konuda bütün gücümüzle, sektörümüzle beraber bu alana yoğun bir yatırım bekliyoruz." ifadesini kullandı.

