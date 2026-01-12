Fırsatçılığın böylesi! Düzenleme Meclis'ten geçmeden yüzde 55 zam yaptılar
Site aidatlarına üst sınır getirilen düzenleme Meclis'e sunuldu. Ancak düzenlemenin yasalaşmasından önce bazı site yönetimleri harekete geçerek, yüzde 55'e varan zam yaptı. Peki aidat zamlarına ilişkin düzenleme geriye dönük işleyecek mi? Vatandaşların fahiş zamlara itiraz hakkı var mı? İşte detaylar...
Fahiş site aidatlarıyla ilgili harekete geçildi. TBMM'ye taşınan düzenleme ile aidat zamlarına üst sınır getiriliyor.
AİDAT ZAMLARI NE KADAR OLACAK?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan teklife göre, yeni dönemde aidat zamları yeniden değerleme oranını aşamayacak.
FAZLA ZAMMA ONAY GEREKİYOR
Bu oranın üzerinde artış yapılmak istenmesi halinde ise yönetimlerin en geç üç ay içinde kat malikleri toplantısı düzenleyerek onay alması zorunlu olacak. Adımın, fahiş aidat artışlarının önüne geçmesi amaçlanıyor.
DÜZENLEME ÖNCESİ AİDATLAR ZAMLANDI
Ancak düzenleme öncesi bazı site yönetimleri harekete geçti. Düzenlemenin yasalaşmasından önce aidat ücretleri şimdiden artırılmaya başlandı.
YÜZDE 55'E VARAN ZAMLAR
Bazı site yöneticileri yüzde 25,49 olan yeniden değerleme oranını aştı. İddiaya göre bazı sitelerde zam oranları yüzde 55 bandına kadar çıktı.
İTİRAZ HAKKI VAR
NTV'de yer alan habere göre Teklif yasalaştığında geriye doğru işlemeyecek. Ancak uzmanlara göre maliklerin itiraz hakkı bulunuyor. Yani düzenleme öncesi yapılan zamlara itiraz, fahiş zamları önleyebilir.
Gayrimenkul Hukukçusu Ali Güvenç Kiraz, fahiş zammın fırsatçılığa girdiğini belirtip "Yönetici kendi kafasına göre aidat belirleyemez. Bunu maliklere yansıtamaz." dedi.