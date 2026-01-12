2026 ile birlikte konut satışlarında “tapuda gerçek beyan” dönemi başladı. Şubatta “e-devlet’ten yetiki” uygulaması da devreye girecek. Böylece devletin vergi kaybının önüne geçilmesinin yanı sıra kayıt dışı emlakçılık, sahte ilan ve kaparo dolandırıcılığı gibi durumların da önüne geçilecek. Hem alıcı hem de satıcı için vergi ve hukuki riskler ortadan kalkacak. Yeni düzenleme ile İstanbul’un hareketli ilçelerinde tapu masrafları da belli oldu.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Gayrimenkul piyasası 2026 yılına yeni düzenlemelerle girdi. Yıl başından itibaren satışı gerçekleşen konutlar, gerçek değer üzerinden gösterilmeye başladı. Tapu masrafları artık gerçek satış değerleri üzerinden %4 olarak hesaplanıyor. Böylece belediye kayıtlarında daha düşük olan rayiç bedeller üzerinden harç ödeme dönemi bitti ve tapu masraflarında artış yaşandı. Tapu dairelerinde ayrıca her işlem için 6 bin 681 TL döner sermaye ücreti de alınıyor.

E-DEVLET’TEN İZİN ŞARTI

Şubat ayında, bu sistemi destekleyen yeni bir düzenleme daha hayata geçiyor. Konutunu satılığa çıkaran mülk sahipleri için “e-devlet üzerinden resmi yetki verme zorunluluğu” başlayacak. Emlakçılar, bu yetkiyi almadan mülkü pazarlama süreçlerine geçemeyecek ve o mülke dair “satılık” duyurusu ilan mecralarında yer alamayacak.

Tapu masrafı 2026da kaç TL oldu? İstanbul’da ilçe ilçe fiyatlar

ESKİ SİSTEMİN RİSKLERİ

İstanbul Anadolu yakasında faaliyet gösteren Adrese Gayrimenkul’ün Yöneticisi Selçuk Hiçdurmaz, gazetemize yaptığı açıklamada, “Uzun yıllardır tapuda düşük bedel gösterme alışkanlığı, kısa vadede alıcı ve satıcıya cazip gibi görünse de orta ve uzun vadede ciddi vergi ve hukuki riskler barındırıyor. Gerçek satış bedeli ile tapu beyanı arasındaki fark, ileride yapılacak bir denetimde hem alıcıyı hem satıcıyı zor durumda bırakabiliyor. Ayrıca bu durum, ülke genelinde konut fiyat istatistiklerinin sağlıklı oluşmasını da engelliyor. Şeffaf tapu beyanı, sadece vergi meselesi değil; piyasanın doğru okunabilmesi için de kritik bir unsur” dedi.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Depoları doldurma zamanı! Akaryakıta bu kez zam geliyor

YETKİSİZ İLANLARA SON

Yetkisiz satılık ilanların da piyasanın en temel sorunlarından biri hâline geldiğini aktaran Selçuk Hiçdurmaz, “Taşınmaz sahibinden yetki almadan verilen ilanlar hem fiyat kirliliğine hem de ciddi bir bilgi kargaşasına yol açıyor. Aynı konutun farklı fiyatlarla, farklı kişiler tarafından ilan sitelerinde yer alması, alıcıyı güvensizliğe sürüklerken satıcının da mülkünü doğru değerinden uzaklaştırabiliyor. Yetki belgesi zorunluluğu aslında piyasayı kilitlemek için değil, tam tersine düzenlemek ve şeffaflaştırmak için hayata geçiriliyor” ifadelerini kullandı.

Tapu masrafı 2026da kaç TL oldu? İstanbul’da ilçe ilçe fiyatlar

DOLANDIRICILIK BİTECEK

Elektronik ortamda ilanların doğrulanması ile birlikte satılıktaki konutlar ile tapu kayıtlarının entegre olacağını aktaran Selçuk Hiçdurmaz; böylece kayıt dışı emlakçılık, sahte ilan ve kaparo dolandırıcılığı gibi durumların önüne geçileceğini de ifade etti.

Selçuk Hiçdurmaz, önceki dönemde 10 milyon TL’ye el değiştiren bir konutun, rayiç bedellerin daha düşük kalması sebebiyle 3 milyon TL civarından gösterilebildiğini belirterek, “Böyle bir durumda tapu masrafı da 400 bin TL yerine 120 bin TL çıkıyordu. Yeni dönemde bankalar da para alışverişinde devrede olacak. %4 tapu masrafının bazen alıcılar tarafından karşılandığı durumlar oluyordu ancak artık yüksek bedeller sebebiyle %2-%2 uygulamasını da daha yaygın görebiliriz” şeklinde konuştu.

İLÇE İLÇE TAPU MASRAFLARI

Bu arada İstanbul’da konut piyasasının en hareketli ilçelerine bakıldığında; Aralık 2025 itibarıyla Endeksa verilerine göre “daire” nitelikli 2+1 evlerin ortalama fiyatları ve bu fiyatlara karşılık gelebilecek (döner sermaye bedeli hariç) ortalama tapu masrafları şöyle:

-Sarıyer: 17 milyon 424 bin TL (696 bin 960 TL)

-Kadıköy: 13 milyon 315 bin 10 TL (532 bin 600 TL)

-Beşiktaş: 12 milyon 247 bin 20 TL (489 bin 880 TL)

-Bakırköy: 9 milyon 188 bin 685 TL (367 bin 547 TL)

-Üsküdar: 6 milyon 942 bin 712 TL (277 bin 708 TL)

-Ataşehir: 6 milyon 337 bin 530 TL (253 bin 501 TL)

-Ümraniye: 5 milyon 913 bin 720 TL (236 bin 548 TL)

-Başakşehir: 5 milyon 665 bin 282 TL (226 bin 611 TL)

-Eyüpsultan: 5 milyon 555 bin 727 TL (222 bin 229 TL)

-Çekmeköy: 5 milyon 211 bin 450 TL (208 bin 458 TL)

-Pendik: 5 milyon 107 bin 739 TL (204 bin 309 TL)

-Tuzla: 4 milyon 711.980 TL (188 bin 479 TL)

-Sancaktepe: 4 milyon 592 bin 340 TL (183 bin 693 TL)

-Beylikdüzü: 4 milyon 316 bin 400 TL (172 bin 656 TL)

-Küçükçekmece: 4 milyon 270 bin 230 TL (170 bin 809 TL)

-Avcılar: 4 milyon 178 bin 5 TL (167 bin 120 TL)

-Esenyurt: 2 milyon 695 bin 980 TL (107 bin 839 TL)

Haberle İlgili Daha Fazlası