Hibrit ve elektrikli modellerle önemli ölçüde vergi avantajı yakalayan lüks araç satışları, toplam pazar hacminin üzerinde büyümeye ulaştı. Artık araçların silindir sayısı yerine batarya kapasiteleri ön plana çıkmaya başladı…

ALİ ÇELİK - Türkiye otomotiv pazarı 2025 yılını peş peşe kırdığı rekorlarla kapatırken pazarda en dikkat çeken büyüme lüks otomobil sınıfında yaşandı. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneğinin açıkladığı son rapora göre 2025 yılı Ocak-Aralık döneminde otomobil satışları bir önceki yıla kıyasla %10,62 büyürken lüks ve premium segmentte kaydedilen artış oranları genel pazarın üzerinde gerçekleşti.

Türkiye tarihinde ilk defa otomobil satışları 1 milyon bandını geçerken lüks sınıfta yer D ve E segmentlerinde kaydedilen toplam büyüme %14 oldu.

ÖTV SİSTEMİ ETKİLİ

Sektör temsilcilerine göre bu ayrışmanın arkasında, elektrikli ve hibrit lüks modellerin erişilebilirliğinin artması ile nakit alım gücüne dayalı talebin yıl boyunca kampanya ve indirimlerle desteklenmesi yatıyor. Önceli dönemlerde yüksek motor hacmine sahip içten yanmalı motorla karşımıza çıkan premium modeller, son dönemde elektrikli ve hibrit destekli düşük hacimli alternatiflere kavuşması önemli bir ÖTV avantajı yakaladı.

Özellikle elektrikli versiyonlarda önemli ölçüde vergi indirimi yaşanırken, bu durum lüks markalara ulaşımı daha önce hiç olmadığı kadar kolaylaştırdı. Öte yandan lüks segmentteki güçlü seyrin ikinci temel nedeni ise krediye değil, nakit alım gücüne dayalı talebin korunması olarak işaret ediliyor. Sektör temsilcilerine göre pazarda krediye erişimin zorlaşması ve faiz oranlarının talebi baskılaması, orta sınıf otomobil satışlarını sınırlandırdı. Lüks müşteri profili bu süreçten sınırlı düzeyde etkilerken kredi kullanma ihtiyacı düşük olan bu grup, markaların yıl içinde sunduğu süreli kampanyalar, stok bazlı indirimler ve donanım avantajlarıyla satın alma kararlarını öne çekti.

YATIRIM ARACI MI?

Yüksek enflasyon ortamında otomobil fiyatlarının yıl içinde düzenli olarak artması da lüks segmenti destekleyen bir diğer unsur oldu. Özellikle sınırlı adetle sunulan ultra lüks modellerde “bugün alınan aracın birkaç ay sonra daha pahalı olacağı” beklentisi, alımları hızlandırdı. Bu durum, lüks otomobili tüketicinin nezdinde yalnızca statü aracı olmaktan çıkararak nispeten cazip bir değer saklama aracı hâline getirdi.

Bu gelişmeler büyümeyi tabandan ziyade üst gelir grubuna doğru kaydırırken, 2026 yılına ilişkin pazar beklentilerinin de 2025 yılına paralel şekillendiği görülüyor.

ALMANLAR SAHADA FORVETE OYNUYOR

Premium sınıfın en iddialı oyuncuları her zaman olduğu gibi Alman markalar olarak dikkat çekiyor. 2024 yılını lider kapatan Mercedes-Benz, 2025’te kupayı BMW’ye kaptırırken Audi’nin üçüncülük seviyesi değişmiyor. Tabloda en dikkat çeken markalardan Volvo başarısını ucuz elektrikli modellerle yakalarken, İtalyan Alfa Romeo sınırlı satış adetlerine orta premium sınıfta istikrarlı bir büyüme sergiliyor. Lüks spor markalar içinde ise adetsel bazda yine Alman Porsche öne çıkıyor, markanın SUV ve 4 kapılı sedan modelleri adetsel olarak önemli avantaj sağlarken Lamborghini, Ferrari gibi markaların kota uygulamaları nedeniyle yıllık değişimleri sınırlı kalıyor.

KONFORUN YANINDA TEKNOLOJİ DE ARTIYOR

Birçok otomotiv yöneticisi, lüks otomobil algısında önemli bir dönüşüm yaşandığına dikkat çekiyor. Geleneksel olarak marka, motor gücü ve donanım seviyesiyle tanımlanan prestij, artık teknolojiyle birlikte anılıyor. Batarya kapasitesi, yazılım altyapısı, dijital kokpitler, sürüş destek sistemleri ve bağlantı teknolojileri, lüks otomobillerde yeni bir statü göstergesi haline gelirken özellikle elektrikli modellerde sunulan sessiz sürüş ve sürekli güncellenen sürüş yardım sistemleri birçok kullanıcıyı karar noktasında etkiliyor. Böylece lüks otomobil, yalnızca pahalı bir ürün değil, geleceğin teknolojisine sahip olmanın da bir sembolü olarak konumlanıyor.

Şükrü Bedikhan

ŞÜKRÜ BEDİKHAN: PAZARDA BÜYÜME DEVAM EDECEK

Mercedes-Benz, bu yıl da bir önceki yıla göre otomobil satışlarını yüzde 11 artırarak 33 bin 374 adede ulaştı. 2025, markanın Türkiye'de en çok otomobil satışı gerçekleştirdiği yıl olarak dikkat çekerken Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanı Şükrü Bedikhan konuyla ilgili açıklamasında şunları dile getirdi:

Otomotiv sektörünün, yüksek faizler ve azalan kredi imkânları sebebiyle 2025'e başlarken yeni bir rekor yılı beklentisi yoktu. Ancak yıl içindeki birçok farklı gelişmeyle beraber artan rekabetle fiyatların nispeten baskılanması müşterilerin satın alma kararlarında daha hızlı hareket etmelerine sebep oldu. Böylece sektör, 1 milyon 368 bin 400 adet satışla 4'üncü yılda da büyümeye devam etti. 2025, 32 bin 666 adetle rekor kırdığımız 2016'nın da üstüne çıkarak Türkiye'de en yüksek satış rakamına ulaştığımız yıl oldu. 2026 yılı Mercedes-Benz için önemli bir rekorun başlangıcına işaret ediyor. Önümüzdeki 2 yıl içinde globalde 40'a yakın yeni model sunarak premium segmentte en fazla modele sahip marka olacağız.

