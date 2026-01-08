Geride bıraktığımız 2025 yılına hızlı bir giriş yapan otomotiv pazarı, yılın tüm aylarında önceki dönemlere kıyasla daha yüksek satış adetlerine ulaşarak tarihî bir rekora imza attı.

ALİ ÇELİK - Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneğinin (ODMD) açıkladığı verilere göre, toplam pazar 2024 yılına oranla yüzde 10,49 büyürken, otomobil ve hafif ticari araç satışları 1 milyon 368 bin 400 adet olarak gerçekleşti. Aynı dönemde elektrikli otomobil satışları 191 bin 960 adet ile toplam pazardan yüzde 17,7 pay aldı.

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM Lüks otomobil galesinde 11 milyar liralık vurgun iddiası! Polis işletmeye operasyon düzenledi

SUV’LAR SEDANI GEÇTİ

Otomobil satışları 2025 yılı Ocak-Aralık döneminde geçen yıla göre yüzde 10,62 artarak 1 milyon 84 bin 496 adede, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 9,97 artışla 283 bin 904 adede ulaştı. Otomobil pazarında satışların yüzde 82,7’si vergisi görece düşük olan B ve C segmenti modellerden oluştu. Yılın lideri 599 bin 790 adet ve yüzde 55,3 payla C segmenti olurken, B segmenti yüzde 27 pay ve 292 bin 700 adet ile ikinci sırada yer aldı. Gövde tipi tercihlerinde ise SUV modeller yüzde 61,9 pay ve 671 bin 819 adet satışla ilk sıraya yerleşti. Sedan modeller yüzde 22,8 payla ikinci sırada kalırken, H/B (Hatchback) modellerin payı yüzde 14,4 olarak kaydedildi.

TOGG AÇIK ARA LİDER

Yakıt tiplerine göre dağılımda benzinli otomobiller yüzde 47 payla liderliğini korurken, hibrit modeller yüzde 27,2 ile ikinci, elektrikli otomobiller ise yüzde 17,7 payla üçüncü sırada yer aldı. Bir dönem pazarın lokomotifi olan dizel modellerin payı ise yüzde 7,4 seviyesine geriledi. Elektrikli otomobil pazarında rekabet Togg, Tesla ve BYD arasında yaşandı. Togg’un T10X modeli yıl boyunca 27 bin 583 adet, sedan T10F modeli ise 11 bin 437 adet satışa ulaştı. Böylece Togg, 2025 yılında toplam 39 bin 20 adetlik satışla elektrikli otomobil pazarının açık ara lideri oldu. Tesla 31 bin 501 adetle ikinci, BYD ise 19 bin 467 adetle üçüncü sırada yer aldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası