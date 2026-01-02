Kadıköy'de bulunan ve 11 milyar liralık vurgun iddiaları ile gündeme gelen lüks otomobil galerisi için ekipler harekete geçti. Polisler lüks galeriye operasyon düzenlerken, araçlar yediemin otoparkına çekildi.

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde, müşterilerden ve yatırımcılardan milyarlarca liralık vurgun yaptığı iddiasıyla gündeme gelen lüks otomobil galerisine polis ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.

Lüks otomobil galesinde 11 milyar liralık vurgun iddiası! Polis işletmeye operasyon düzenledi

ARAÇLAR YEDİEMİN'E ÇEKİLDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bağdat Caddesi Feneryolu mevkiinde bulunan S CLASS isimli lüks otomobil galerisine operasyon gerçekleştirdi.

Operasyon kapsamında galeri içerisinde bulunan otomobiller üzerinde inceleme yapıldı.

Yapılan çalışmalar sonucunda sahibi tespit edilen araçlar sahiplerine teslim edilirken, sahibi belirlenemeyen araçların ise yediemin otoparkına çekildiği öğrenildi.

11 MİLYAR VURGUN İDDİASI

Söz konusu galerinin sahibinin müşterilerden ve yatırımcılardan topladığı iddia edilen yaklaşık 11 milyar TL ile yurt dışına kaçtığı öne sürülmüş, galeri ise bir süredir kapalı bulunmuştu.

Mağdur olduklarını iddia eden çok sayıda kişinin savcılığa suç duyurusunda bulunduğu belirtilmişti.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü öğrenildi.

