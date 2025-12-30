30 fabrikada 150 milyon liralık vurgun yapan suç örgütünün kasaları spiral makinesiyle açtığı ortaya çıktı. 11 örgüt üyesi tutuklanırken, örgüt üyelerinin yakalanmamak için kar maskesi taktıkları tespit edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın sosyal medya hesabından duyurduğu suç örgütü operasyonunun detayları ‘Pes’ dedirtti.

Aynı taktikle 7 ilde 150 milyonluk vurgun! Çetenin kasaları patlatma yöntemi şoke etti

30 KASA HIRSIZLIĞI

Son 6 ay içerisinde Denizli ve çevre illerde, farklı tarihlerde ancak aynı taktik ve yöntemle gerçekleştirilen 30 ayrı kasa hırsızlığını incelemeye alan ekipler, kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi.

HEPSİNDE AYNI TAKTİK

Organize şekilde gerçekleştirildiği öğrenilen hırsızlık olaylarına ilişkin, 19 şüpheli tespit edildi.

Denizli, İstanbul, Aydın, Muğla, Ordu, Diyarbakır ve Bitlis illerinde 31 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 19 şüphelinin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve yüklü miktarda para ele geçirildi.

SPİRAL MAKİNESİ İLE KESMİŞLER

Gözaltına alınan 19 şüpheliden 11'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 8’i hakkında adli kontrol kararı uygulandı. Örgüt üyelerinin ülkede genelinde 30 fabrikadan 150 milyon liralık hırsızlık yaptıkları, yakalanmamak için kar maskesi taktıkları, kasaları ise olay yerinde spiral makinesi ile kestikleri ortaya çıktı.

Soygun yaptıkları fabrikaların güvenlik kameralarına yakalanan şebeke üyelerinin, rahat hareketleri ise ‘Pes’ dedirtti.

