Anadolu Hayat Emeklilik, 2025’te net kârını yüzde 38 artırırken aktif büyüklüğünü 443 milyar TL’ye çıkardı. Şirket, gönüllü BES’te 1,7 milyon, OKS’de ise 1,6 milyon katılımcıya ulaştı.

Aktif büyüklüğü 443 milyar TL, öz kaynakları ise 12,9 milyar TL'ye ulaşan Anadolu Hayat Emeklilik, 2025 yılında gönüllü BES katılımcı adedinde yüzde 11 oranında büyüme sağladı. Şirket 2025 yılında, 172 bin yeni katılımcıyı sisteme dâhil ederek toplamda 1,7 milyon katılımcıya ulaştı.

Otomatik Katılım Sistemi (OKS) tarafında ise hem çalışan sayısı hem de fon büyüklüğünde sektörün üzerinde bir büyüme gösteren Anadolu Hayat Emeklilik, 1,6 milyon çalışana bin ve 18,1 milyar TL fon büyüklüğüne ulaştı.

