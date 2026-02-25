Bordo mavililerin ligde 23 maçta attığı 45 golün 37’sinde Onuachu (17), Augusto (10) ve Muçi (10) imzası var.

Fırtına bu sezon hücumda sıkıntı çekmiyor. Çünkü çok formda üç isme sahip. Ligde 23 maçta rakip fileleri 45 defa havalandıran bordo mavililerde Paul Onuachu, 20 karşılaşmada 17 golle takımının en skorer oyuncusu olurken, gol krallığı yarışında da zirvede.

Onuachu’yu Felipe Augusto ve Arnavut oyuncu Ernest Muçi 10’ar golle takip ediyor. Bu üç oyuncu Trabzonspor’un gollerinin yüzde 82,2’sine imza atarak ligde 13 takımdan fazla gol kaydetti.

KALEDE 27 GOL GÖRDÜ

Fırtına’nın liderin 7 puan gerisine düşmesindeki önemli etken ise savunmasının bazı maçlarda düşmesiydi. Uğurcan Çakır’ın yokluğunu arayan Karadeniz ekibi, ligde 23 maçta kalesinde 27 gol gördü. Ki son Gaziantep deplasmanındaki maçta Onana 6 kurtarış ile galibiyette önemli rol oynadı. Aynı Onana bir önceki F.Bahçe maçında ise kaleyi bulan üç isabetli şutta da topu ağlardan çıkarmıştı. Savunma yönünden istikrar sağlanamadı.



