Trabzonspor’un sakat yıldızı Oleksandr Zubkov’un son durumu belirsizliğini koruyor.

Son Fenerbahçe maçında yokluğu fazlasıyla aranan Trabzonspor’un hücum gücü Oleksandr Zubkov’un durumu belirsizliğini koruyor. Antalyaspor maçında alt baldırından sakatlanan ve tedavisine hemen başlanan Ukraynalı oyuncu, Gaziantep FK maçında sahada olmak istediğini söyledi ama tablo öyle pek pozitif görünmüyor. Sağlık ekibinin üzerine titrediği ve teknik direktör Fatih Tekke’nin de bilgi aldığı oyuncunun yeniden MR’ı çekilecek.

ALTERNATİF AZ

Kanat konusunda sıkıntı çeken Fatih Tekke’nin hafta sonunda nasıl bir tercihte bulunacağı merak konusu. Zubkov’un durumu maç gününe kadar takip edilecek ancak fazla risk alınmak istenmiyor. Mustafa Eskihellaç ve Augusto’dan istediğini tam olarak alamayan Tekke, Nwakaeme’nin de 90 dakikayı kaldıracak durumda olmaması sebebiyle düşünceli. Özetle Fırtına’da kadro derinliğinin fazla olmamasının sancıları çekiliyor.

