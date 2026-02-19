Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ve İngiliz enerji şirketi Shell arasında Bulgaristan’ın deniz yetki alanındaki Khan Tervel Sahası’nda arama çalışmaları için ortaklık anlaşması imzalandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, anlaşma kapsamında TPAO Bulgaristan Münhasır Ekonomik Bölgesi’nde arama yapacak.

İstanbul’da düzenlenen törende TPAO ile Shell arasındaki ortaklık anlaşmasına TPAO Genel Müdürü Cem Erdem ile Shell Kıdemli Başkan Yardımcısı Eugene Okpere imza attı. İmza töreni Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın da katılımıyla gerçekleşti.

Anlaşmaya göre, TPAO, Bulgaristan’ın münhasır ekonomik bölgesinde yer alan Blok 1-26 Khan Tervel Sahası Petrol ve Doğalgaz Arama Ruhsatı kapsamında Shell’in operatörlüğünü üstlendiği arama çalışmalarına ortak oldu. Bayraktar, sahanın 3 bin 800 kilometrekarenin üzerinde olduğuna işaret ederek “Bulgaristan’ın bu münhasır ekonomik bölgesindeki, deniz yetki alanındaki sahada Shell ile ortak bir şekilde sismik faaliyeti ve sonrasında belki önümüzdeki yıl inşallah burada da bir arama kuyusuyla, yaklaşık 5 yıllık bir lisansa sahip olacağız” değerlendirmesinde bulundu.



