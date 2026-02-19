Dijital Öğretmenler Projesi yenilendi
ING Türkiye, Habitat Derneği ve ODTÜ iş birliğiyle yürütülen Dijital Öğretmenler Projesi’ni yeniledi. Proje, öğretmenlerin dijital becerilerini güçlendirmeyi, yapay zekâ kullanımını artırmayı ve sınıflarda teknoloji odaklı öğrenimi yaygınlaştırmayı hedefliyor.
- Dijital Öğretmenler Projesi, ING Türkiye, Habitat Derneği ve ODTÜ iş birliğiyle yenilenerek daha geniş kapsam ve zengin içerikle sunuldu.
- Proje bugüne kadar 10 binden fazla öğretmene dijital okuryazarlık eğitimi sundu.
- Yenilenen kapsamda ilkokul ve ortaokul öğretmenlerinin yanı sıra okul öncesi ve lise öğretmenleri de programa dahil edildi.
- Eğitim içerikleri, dijital okuryazarlık, yapay zeka ve özellikle dijital zeka odağında yeniden kurgulandı.
- Projenin temel hedefi, öğretmenlerin dijital becerilerini geliştirerek sınıflarında uygulamalarını ve öğrencilerine aktarmalarını sağlamaktır.
- Devlet okullarında görev yapan tüm öğretmenler projeye başvurabilir.
MAHMUT ÖZAY - ING Türkiye'nin Habitat Derneği ve ODTÜ iş birliğiyle 2020 yılından bu yana gerçekleştirdiği Dijital Öğretmenler Projesi daha geniş kapsamı, güçlü yapısı ve zengin içeriği ile yenilendi.
Bugüne kadar 10 binden fazla öğretmene dijital okuryazarlık eğitimi sunulan proje, öğretmenlerin teknolojiyle güçlenmesini, dijital dönüşümün aktif bir parçası hâline gelmesini, yapay zekâyı etkin kullanabilmesini ve edindikleri dijital becerileri sınıflarında uygulayabilmelerini ve öğrencilerine aktarabilmesini hedefliyor.
Öğretmenlik mesleğinde büyük reform: Millî Eğitim Akademisi ile ne hedefleniyor?
Yenilenen proje kapsamında ilkokul ve ortaokul öğretmenlerinin yanı sıra okul öncesi ve lise öğretmenleri de programa dahil edildi, eğitim içerikleri dijital zekå odağında yeniden kurgulandı. Projeye, devlet okullarında görev yapan bütün öğretmenler başvurabiliyor.