ING Türkiye, Habitat Derneği ve ODTÜ iş birliğiyle yürütülen Dijital Öğretmenler Projesi’ni yeniledi. Proje, öğretmenlerin dijital becerilerini güçlendirmeyi, yapay zekâ kullanımını artırmayı ve sınıflarda teknoloji odaklı öğrenimi yaygınlaştırmayı hedefliyor.

MAHMUT ÖZAY - ING Türkiye'nin Habitat Derneği ve ODTÜ iş birliğiyle 2020 yılından bu yana gerçekleştirdiği Dijital Öğretmenler Projesi daha geniş kapsamı, güçlü yapısı ve zengin içeriği ile yenilendi.

Bugüne kadar 10 binden fazla öğretmene dijital okuryazarlık eğitimi sunulan proje, öğretmenlerin teknolojiyle güçlenmesini, dijital dönüşümün aktif bir parçası hâline gelmesini, yapay zekâyı etkin kullanabilmesini ve edindikleri dijital becerileri sınıflarında uygulayabilmelerini ve öğrencilerine aktarabilmesini hedefliyor.

Yenilenen proje kapsamında ilkokul ve ortaokul öğretmenlerinin yanı sıra okul öncesi ve lise öğretmenleri de programa dahil edildi, eğitim içerikleri dijital zekå odağında yeniden kurgulandı. Projeye, devlet okullarında görev yapan bütün öğretmenler başvurabiliyor.

