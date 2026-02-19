Hatay’ın Dörtyol ilçesinde şiddetli yağış sonrası meydana gelen heyelan, bir eve ve araca zarar verdi. Beşikgöl yolunda ulaşım aksarken, belediye ekipleri yolu yeniden açmak için çalışma başlattı.

Meteorolojinin şiddetli yağış ve fırtına uyarısında bulunduğu Hatay'da hayat durma noktasına geldi. Dörtyol ilçesinde etkili olan yağışların ardından Beşikgöl yolunda heyelan meydana geldi.

Yaşanan toprak kayması sonucu bir vatandaşın evi ve aracı zarar görürken, bölgede ulaşımda da aksamalar yaşandı. Dörtyol Belediye Başkanı Bahadır Amaç ve belediye ekipleri bölgede çalışma yaparak güvenlik önlemi aldı. Fen İşleri Müdürlüğü ve ilgili birimlerin koordineli şekilde çalıştığını vurgulayan Amaç, yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü kaydetti.

Yetkililer, vatandaşlardan riskli bölgelerde dikkatli olmalarını ve resmi uyarıları yakından takip etmelerini istedi. Şiddetli yağışın önümüzdeki günlerde de etkisini hissettirmeye devam etmesi bekleniyor.

