İhlas Haber Ajansı
Kayseri'de 14 yaşındaki bir çocuk bıçaklandı!
Suça sürüklenen çocuk haberleri ve akran zorbalıklarına her geçen gün bir yenisi eklenirken son olay Kayseri'de yaşandı. İki çocuk arasında sözlü başlayan tartışma birinin bıçaklanması ile son buldu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kaçan zanlı aranıyor.
Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi Dalaman Sokak’ta meydana gelen olayda, K.K. (14) ile ismi öğrenilemeyen bir çocuk arasında tartışma çıktı.
KALÇASINDAN BIÇAKLANDI
Tartışmanın büyüyerek, kavgaya dönüşmesi üzerine K.K. kalçasından yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, K.K.’de sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kayseri Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ekipler olay sonrası kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
