Altın fiyatlarında son dakika! 19 Şubat 2026 gram altın fiyatı 6.990 TL ve ons fiyatı 4.970 dolardan güne başladı. Dün ons altın fiyatı %2,05 primle 4.977 dolardan kapanış yaptı. Bugün daha yatay eğilim öne çıkıyor. Nükleer müzakerelerde ABD tarafından gelen açıklamalar jeopolitik risk algısını yükselterek güvenli liman alımlarını desteklerken; “temkinli” FED üyelerinin faiz artışını savunması, sarı metaldeki yükselişi frenledi.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Küresel piyasalarda altın fiyatlarında dikkat çeken hareketlilik gözlemleniyor. Dünkü işlemlerde ons altın fiyatı %2,05 primle 4.977 dolardan kapanış yaptı. Ons fiyatı gün içerisinde en yüksek 5.010 doları da test etti. Bugünkü işlemlerde ise ons fiyatında daha yatay bir eğilim öne çıkıyor. TSİ 06:00 itibarıyla ons fiyatında 4.970 dolara yakın görünüm devam ediyor.

19 ŞUBAT 2026 GRAM ALTIN

Onstaki hareketlilik iç piyasada gram altına da yansıdı ve fiyatlar yeniden psikolojik seviyelere yöneldi. Spot piyasada işlem gören 19 Şubat 2026 gram altın fiyatı 6.990 TL’den güne başlıyor.

Kapalıçarşı’daki kuyumcularda ise fiziki gram altın satış fiyatı 7.360 TL ve çeyrek altın satış fiyatı 12.015 TL’den gerçekleşiyor.

ABD-İRAN MÜZAKERELERİ

Altın fiyatlarını etkileyen son gelişmelere bakıldığında, ABD ve İran arasındaki nükleer müzakereler odak noktasında kalmaya devam ediyor.

Son olarak ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran’ın, ABD Başkanı Trump'ın bazı kırmızı çizgilerini kabul etmeye hazır olmadığını söyledi. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt ise diplomatik temasların sonuç vermemesi halinde askeri seçeneğin masadan kalkmadığını, ABD'nin İran'a müdahale için birden fazla sebebinin olduğunu söyledi.

Öte yandan ABD’li yayın organı Axios ise Beyaz Saray’ın Tahran ile “uzun bir savaş” hazırlığında olduğunu ileri sürdü. Bu gelişmeler piyasalarda risk iştahını düşürerek güvenli liman alımlarını destekledi ve dün altın fiyatları yukarı yöneldi.

FED TUTANAKLARI

Bu arada ABD Merkez Bankasının son toplantısının tutanakları da dün yayımlandı. Tutanaklarda; bazı FED üyelerinin “faiz indirimlerinin şimdilik durdurulması”, bazılarının ise “enflasyonun olumlu yönde seyretmesi durumunda yılın ilerleyen dönemlerinde yeniden başlatılabileceği” yönünde görüş ayrılığına düştü.

FED’in “temkinli” kanadının, “enflasyonun katılığını koruması durumunda yılın ilerleyen dönemlerinde faiz artışlarının yeniden gündeme gelmesi” fikrini savunduğu da görüldü.

Tutanaklar, geleceğe yönelik net bir sinyal vermezken, jeopolitik risklerle yükselen altın fiyatları, FED’den gelen karışık sinyallerle “bekleyişe” geçti.

ALTINDA BEKLENTİLER

Altın fiyatlarında jeopolitik riskler ve FED beklentileri ile kısa vadede oynaklığın öne çıktığını aktaran analistler, uzun vadede ise Çin başta olmak üzere merkez bankaları ve ETF taleplerinin devam edebileceğini, hızlı yükselişin ardından ons fiyatında konsolidasyonun sürdüğünü aktarıyor. Onsta 50 günlük ortalamanın da yakınlaştığı 4.750 dolar seviyesi önemli bir destek olarak gösteriliyor.

