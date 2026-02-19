ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’ın, İran’ın, ABD Başkanı Trump'ın belirlediği bazı kırmızı çizgileri “henüz kabul etmeye hazır olmadığını” ifade etmesinin ardından, Orta Doğu’da tansiyon yeniden yükseldi. ABD’li yayın organı Axios da “uzun bir savaş” iddiasında bulunurken, son gelişmelerin ardından petrol fiyatları %4’ün üzerinde yükseldi ve 70 doları aştı. İç piyasada da “akaryakıt fiyatlarına zam var mı?” soruları artmaya başladı.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Petrol fiyatlarında sert hareketler yaşanıyor. Dünkü işlemlerde Brent petrolün varil fiyatı %4,4 primle son ayların en yüksek günlük yükselişini gerçekleştirdi.

Salı günü %-1,8 düşüşle 67,35 dolardan kapanış yapan Brent fiyatı, dünkü işlemleri ise 70,30 dolardan tamamladı. Petrol fiyatları yeni günde de kazanımlarını korurken, Brent fiyatında sabah saatlerinde 70,60 dolara yakın görünüm devam ediyor.

NÜKLEER MÜZAKERELER

ABD ve İran arasındaki nükleer müzakereler, bu hafta petrol piyasasının da odak noktasında bulunuyor. Salı günü ABD elçileri Steve Witkoff ve Jared Kushner, Cenevre’de İran ile nükleer görüşmeler gerçekleştirdi. İran medyasına yansıyan haberlerde, görüşmeler “yapıcı” olarak yorumlanmıştı. Petrol fiyatları da iki ülkenin bir anlaşmaya varabileceği umuduyla düşüşe geçmişti.

ABD’DEN AÇIKLAMALAR

Dün ABD tarafından gelen mesajlar, jeopolitik tansiyonun yeniden yükselmesine sebep oldu. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran’la yapılan görüşmelerin "bazı açılardan iyi gittiğini" ancak Tahran’ın, ABD Başkanı Trump'ın belirlediği bazı kırmızı çizgileri henüz kabul etmeye hazır olmadığını ifade ederek “Çalışmaya devam edeceğiz. Ancak elbette Başkan, diplomasinin sonuna gelindiğini söyleme yetkisini saklı tutuyor. Umuyoruz ki o noktaya ulaşmayız” dedi.

ABD BASINININ İDDİASI

Bu arada ABD’li yayın organı Axios’a konuşan bazı kaynaklar, ABD’nin İran’a karşı yürüteceği muhtemel bir askeri harekatın büyük olacağını, haftalar sürebileceğini, ocak ayında Venezuela Devlet Başkanı Maduro’yu yakalayan baskından ziyade bir savaşa benzeyeceğini belirtti.

ABD, USS Abraham Lincoln uçak gemisinin ardından Orta Doğu’ya ikinci uçak gemisi olan USS Gerald Ford’u da yönlendirmişti. Trump, müzakerelerin başarısız olması ihtimaline karşı ikinci uçak gemisini konuşlandırdığını belirtmişti.

İRAN’DAN HÜRMÜZ’DE TATBİKAT

Öte yandan İran da bu hafta, küresel petrol arzının 3’te 1’inin gerçekleştiği Hürmüz Boğazı’nda savaş tatbikatları gerçekleştirdi. Son gelişmeler üzerine piyasalarda, muhtemel bir çatışma riski fiyatlanmaya başlarken, petrol fiyatları da yukarı yöneldi.

DİKKATLER AKARYAKITTA

Petrol fiyatlarında yaşanan son yükselişin ardından iç piyasada da dikkatler akaryakıt fiyatlarına çevrildi. Henüz bir zam haberi gelmezken, sektör temsilcileri, petrolde 70 dolar seviyesinin kalıcı olması halinde, bunun rafineri marjlarına da yansıyabileceğini aktarıyor.

19 Şubat 2026 itibarıyla benzin fiyatları:

İstanbul Avrupa: 57,16 TL

İstanbul Anadolu: 57,01 TL

Ankara: 58,08 TL

İzmir: 58,37 TL

19 Şubat 2026 itibarıyla motorin (mazot) fiyatları:

İstanbul Avrupa: 57,88 TL

İstanbul Anadolu: 57,76 TL

Ankara: 59,00 TL

İzmir: 59,28 TL

