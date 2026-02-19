Kongre oylamasıyla görevden alınan Jose Jeri’nin yerine sol görüşlü milletvekili Jose Maria Balcazar geçici devlet başkanı oldu. Balcazar, 28 Temmuz’a kadar görev yapacak.

Başkent Lima’daki Kongre oturumunda yapılan oylamada, siyasi partilerden en fazla oyu alan sol görüşlü 80 yaşındaki Balcazar, 28 Temmuz’a kadar ülkenin geçici devlet başkanı olarak görev yapacak.

Balcazar böylece son 10 yılda devlet başkanlığı görevini üstlenen dokuzuncu isim olurken, siyasi partiler temmuz ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi seçim kampanyalarını başlattı.

Kongre, eski Devlet Başkanı Dina Boluarte’nin yerine getirilen Geçici Devlet Başkanı Jose Jeri’yi dün görevinden azletmişti.

Peru basınına göre, Jeri’nin görevden alınmasına, devletle iş yapan Çinli iş insanlarıyla gerçekleştirdiği yarı gizli görüşmeler ve bazı kamu görevlilerinin işe alımında usulsüzlük iddiaları gerekçe gösterilmişti.

