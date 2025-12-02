Peru Cumhurbaşkanı adayı Rafael Belaunde, Cerro Azul ilçesinde araçla seyir halindeyken silahlı saldırıya uğradı. Araçtan çekilen görüntülerde, sürücü tarafındaki ön camda en az üç kurşun deliği olduğu görüldü. Belaunde, olayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Peru’daki Libertad Popular partisinin cumhurbaşkanı adayı Rafael Belaunde, Canete bölgesindeki Cerro Azul ilçesinde araçla seyir halindeyken silahlı saldırıya uğradı.

SUİKAST GİRİŞİMİ BAŞARISIZ OLDU

Araçtan çekilen görüntülerde, sürücü tarafındaki ön camda en az üç kurşun deliği olduğu görüldü.

Belaunde’nin, Cerro Azul’daki düzenli olarak işlettiği işyerini denetlemek için bölgeye gittiği bildirildi.

HEMEN KARAKOLA GİTTİ

Saldırıya rağmen Belaunde’nin zarar görmediği ve hemen yerel karakola giderek resmi şikayette bulunduğu aktarıldı.

Polis Komutanı General Oscar Arriola, Belaunde’nin şoförünün silahlı saldırı sırasında yaralanıp yaralanmadığının araştırıldığını belirtti.

Adayın açıklamasına göre, olaydan önce kendisine herhangi bir tehdit, şantaj veya gasp girişiminde bulunulmamıştı.

PLAN CERCO BAŞLATILDI, ŞÜPHELİLER HER YERDE ARANIYOR

Peru Ulusal Polisi (PNP), olay yerine hızla müdahale ederek sosyal medyadan yaptığı açıklamada, bölgede güvenliği sağlamak ve saldırganları yakalamak amacıyla "Plan Cerco"yu başlattığını duyurdu.

Polis, herhangi bir yaralanma olmadığını ve güvenliği sağlamak için birimlerin bölgeye sevk edildiğini doğruladı.

Eski Bakanlar Kurulu Başkanı Pedro Cateriano, olayı kınayarak cumhurbaşkanı adayına yönelik suikast girişiminin ciddi bir tehdit oluşturduğunu vurguladı. Cateriano, "Kampanyaya korkunç bir başlangıç oldu. Peru halkı olarak şiddetin etkilerinin farkındayız. Çok yoğun bir suç döneminden geçiyoruz ve Rafael Belaunde’ye yönelik bu saldırı kesinlikle reddedilmelidir" dedi.

Yetkililer, saldırının kesin nedenini belirlemek için resmi soruşturma başlattı. Soruşturma, saldırının Belaunde’nin siyasi faaliyetleri, iş çıkarlarıyla ilgili mi yoksa başarısız bir soygun girişimi mi olduğunu araştırıyor.

