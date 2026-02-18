Gazze’nin geleceğiyle ilgili kritik süreçte ortalığı karıştıran bir iddia gündeme bomba gibi düştü. İngiliz basınına göre Trump yönetimi, bölgede kurulması planlanan yeni güvenlik gücü için organize suç ve uyuşturucu çetelerini devreye sokmayı değerlendiriyor

Gazze’nin geleceğine ilişkin tartışmalar sürerken, İngiliz basınında ilginç bir iddia ortaya atıldı.

Telegraph'ın aktardığına göre, Trump yönetimi Gazze’de oluşturulması planlanan yeni güvenlik gücü için organize suç ve uyuşturucu çetelerini işe almak istiyor.

Birçok Avrupalı diplomatik kaynağa göre, Beyaz Saray Hamas karşıtı mevcut silahlı milislerden oluşacak yeni bir güvenlik gücü planını gündeme taşıdı.

Trump'tan yeni Gazze planı! "Aşiretler devreye girecek "

İsrail, Gazze'deki saldırıları sürecinde bazı misil grupla gizlice silahlandırılmıştı.

İngiliz basınına göre Hamas karşıtı misil grupların ABD destekli yeni bir güvenlik yapısında yer alması, üst düzey Amerikan komutanlar ile bazı Batılı müttefikler arasında endişelere neden oldu.

"GÜVENİLİR ORTAK YOKSA SÜREÇ İŞLEMEZ"

İsrail tarafından örgütlenen silahlı aşiretlerin geçmişte organize suç faaliyetleriyle anıldığı, yardım konvoylarının yağmalanması, adam kaçırma ve cinayet olaylarıyla suçlandığı aktarıldı.

En az iki büyük grubun üyeleri arasında DEAŞ ile bağlantılı isimler bulunuyor.

Özellikle Halk Güçleri adlı milis grubunun uyuşturucu kaçakçılığı ve yardım yağmasıyla suçlandığı, eski lideri Yaser Ebu Şebab’ın Aralık ayında iç anlaşmazlık sonucu öldürüldüğü de iddialar arasında.

Dogmuş aşiretinin de geçmişte radikal örgütlerle bağlantılı olduğu öne sürüldü. Aşiretin, 2006’da kaçırılan İsrailli asker Gilad Şalit’in tutulmasına yardım ettiği kaydedilmişti. Dogmuş ailesine bağlı milisler 2007’de BBC muhabiri Alan Johnston’u 114 gün rehin tuttuğu biliniyor

ABD'li üst düzey yetkili, "Güvenilir güvenlik ortakları olmadan bu barış sürecinin başarı şansı yok" değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere ve Fransa’nın da planın uygulanabilirliği konusunda benzer kaygılar taşıyor.

TRUMP’TAN 5 MİLYAR DOLARLIK TAAHHÜT

Donald Trump’ın Washington’da 20’den fazla ülkenin katılımıyla "Barış Kurulu" toplantısı düzenleyecek.

Gazze’nin yeniden inşası için 5 milyar dolarlık taahhüt verilmişti. Uluslararası İstikrar Gücü ve yerel polis için de "binlerce" personel sözü alındı.

İngiliz basınına göre ateşkesin üzerinden dört ay geçmesine rağmen güvenlik yapısının oluşumu ve finansmanı konusunda ilerleme sağlanamadı.

KUSHNER OTELDE KİMLERLE GÖRÜŞTÜ?

Trump’ın damadı Jared Kushner 20 maddelik planın merkezinde yer almıştı. Planlamaların önemli bölümünün Tel Aviv’de bir otelde yürütüldüğü ve bazı milyarder yatırımcılarla görüşmeler yapıldığı da iddia edildi.

Milyarderler arasında Abraham Accords Institute CEO’su Aryeh Lightstone var.

Lightstone ile yakın çalıştığı ve güvenlik konularında İsrail’in pozisyonuna ideolojik olarak yakın bir çizgi izlediği düşünülüyor.

Öte yandan Kushner’in, İsrail ordusunun kontrolündeki bölgelerde geçici "güvenli" yerleşimler kurarak Filistinlileri Hamas kontrolündeki alanlardan uzaklaştırmayı istediği de ele geçirilen belgeler arasında yer aldı.

