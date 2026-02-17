Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD’ye gidip gitmeyeceği merak konusu olurken, Türkiye Today'e konuşan diplomatik kaynaklardan konuya ilişkin açıklama geldi.

Trump’ın öncülüğünde Gazze için kurulan Barış Kurulu, 19 Şubat Perşembe günü ABD’nin başkenti Washington’da toplanacak.

Türkiye Today’in özel haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, ABD Başkanı Donald Trump’ın Washington’da düzenleyeceği Gazze Barış Kurulu toplantısına katılması beklenmiyor.

Diplomatik kaynaklara göre Türkiye’yi Hakan Fidan temsil edecek.

ABD Başkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Gazze'nin yeniden imarı ve güvenliğinden sorumlu "Barış Kurulu"na kurucu üye olarak davet etmişti.

Bakan Fidan, Gazze Barış Kurulu’nun ana organı altında yer alan "Yürütme Kurulu"nda bulunuyor. 22 Ocak’ta Davos’ta düzenlenen imza töreninde Türkiye adına kuruluş tüzüğünü Fidan imzalamıştı.

Trump, Gazze savaşını sona erdirme planını açıkladığı geçen Eylül ayında ilk kez Barış Kurulu'nu önermişti. Daha sonra kurulun yetki alanının Gazze'nin ötesine, dünya çapındaki diğer çatışmaları da kapsayacak şekilde genişletileceğini açıkça belirtti.

Gazze Barış Kurulu’nda ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, eski İngiltere Başbakanı Tony Blair, Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Jared Kushner gibi isimler yer alıyor.

Tüzüğe göre, üye devletler, kurulun faaliyetlerini finanse etmek için her biri 1 milyar dolar ödeyip kalıcı üyelik kazanmadıkları sürece üç yıllık dönemlerle sınırlı kalacaklar.

ATEŞKE GİDEN SÜREÇ

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim 2025'te Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuş, ateşkes İsrail hükümetinin onayıyla ertesi gün devreye girmişti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 17 Kasım 2025 tarih ve 2803 sayılı kararıyla Trump tarafından 29 Eylül 2025'te açıklanan Gazze İhtilafını Sona Erdirmek için Kapsamlı Plan'ı desteklemeyi kararlaştırmıştı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarını sürdürürken Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, 14 Ocak'ta 20 maddelik Gazze planının ikinci aşamasının başlatıldığını duyurmuştu. Gazze Şeridi'ni yönetmek için Filistinli teknokratlardan oluşan Gazze Yönetimi Ulusal Komitesinin Ali Şaas başkanlığında oluşturulduğu da açıklanmıştı.

Bu kapsamda, başkanlığını Trump'ın yapacağı Barış Kurulu oluşturulurken Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Gazze'nin yeniden imarı ve güvenliğinden sorumlu Barış Kuruluna kurucu üye olarak davet etmişti.

Yeni yapılanmada "Barış Kurulu", "Barış Yönetim Kurulu" ve "Gazze Yönetim Kurulu" şeklinde 3 ana organ bulunuyor.

İsviçre'nin Davos kasabasında 22 Ocak'ta "Gazze için Barış Kurulu Şartı" imza töreni düzenlenmişti.

