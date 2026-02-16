Türkiye’nin Gazze’de açtığı üç cami ve dalgalanan Türk bayrakları İsrail basınında gündem oldu. Netanyahu yönetiminin Ankara’nın artan etkisinden rahatsız olduğu belirtildi.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), ramazan ayı öncesinde Gazze Şeridi’nde savaştan etkilenen bölgelerde ibadet yerlerini destekleme ve iyileştirme projeleri kapsamında Gazze’nin farklı noktalarında 3 camiyi ibadete açtı.

İsrail merkezli Jerusalem Post Netanyahu yönetiminin Ankara girişimlerinden rahatsız olduğunu dile getirerek, Sabra Mahallesi’ndeki Abdullah Azzam Camii, Cibaliye Mülteci Kampı’ndaki El-Huda Camii ve Şeyh Radwan bölgesindeki El-İsra Camii ibadete açıldığını yazdı.

"Özellikle Sabra mahallesindeki camiye "Abdulla Azam" isminin verilmesi, içerde ve girişte Türk bayrağının dalgalanması İsrail'i rahatsız ediyor" diyen yazar Frantzman, "Ankara’nın bölgedeki dini ve siyasi etkisini genişletme hamlesi devam ediyor" değerlendirmesini paylaştı.

Netanyahu yönetimi Türk bayrağından rahatsız oldu! "Ankara nüfuzunu derinleştiriyor"

"TÜRKİYE DİNİ ETKİSİNİ GENİŞLETİYOR"

Filistin genelinde dokuz cami üzerinde çalışma yürüttüğü bilgisi yer alırken, en son açılan üç camiye değinilmediği aktarıldı:

"Türkiye’nin Gazze şeridindeki sivil ve dini faaliyetleriyle nüfuzunu derinleştiriyor."

Netanyahu yönetimi Türk bayrağından rahatsız oldu! "Ankara nüfuzunu derinleştiriyor"

Türkiye Diyanet Vakfı da açıklamasında, "Bugün, Diyanet İşleri Başkanlığı ve vakfımızın çabalarıyla, sevgili milletimizin bağışlarıyla, ülkemizin her köşesine ve dünyanın her kıtasına ezan sesini ulaştırmak için camiler inşa ediliyor" ifadelerini kullanmıştı.

Vakfın 1.003 şubesi bulunduğu, eğitimden kültüre, sosyal ve hayır hizmetlerinden dini hizmetlere kadar 149 ülkede faaliyet yürüttüğü bilgisi paylaşıldı.

Netanyahu yönetimi Türk bayrağından rahatsız oldu! "Ankara nüfuzunu derinleştiriyor"

HAKAN FİDAN’DAN GAZZE TEMASI

Jerusalem Post haberinde ayrıca Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın, Gazze İdaresi Ulusal Komitesi üyesi Ali Shaath ile görüştüğü bilgisi yer aldı. Yazar şu ifadelerini kullandı:

"Gazze'de Ekim ayında ateşkesin ardından kurulan Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi'nin (National Committee for the Administration of Gaza - NCAG), Gazze'nin sivil idaresini ve yeniden inşasını denetlemek üzere son barış çabaları kapsamında oluşturulan bir Filistin yönetim organıdır. Türkiye, kuşatma altındaki bölgenin istikrarını sağlamak ve yeniden inşasını desteklemek için diplomatik destek ve insani yardım sunuyor"

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın Gazze ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına yönelik engellerin kaldırılması çağrısında bulunduğu, NCAG’ın ise kamu kurumlarının devrine hazır olunduğunu duyurduğu da iletildi.

Netanyahu yönetimi Türk bayrağından rahatsız oldu! "Ankara nüfuzunu derinleştiriyor"

100 BİN TONUN ÜZERİNDE İNSANİ YARDIM MALZEMESİ GAZZE'YE ULAŞTIRILDI

Diğer yandan Dışişleri Bakanlığı ile koordinasyon halinde 7 Ekim 2023'ten bugüne kadar Milli Savunma Bakanlığının destekleriyle 14 uçak ve AFAD'ın koordinasyonunda, 100 bin tonun üzerinde insani yardım malzemesinin Türkiye'den Gazze'ye ulaştırıldığı bildirildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası