Eskişehir’de sokak fotoğrafçısına oyuncak silah çekerek korkutan 19 yaşındaki F.Ç. hakkında Kabahatler Kanununa muhalefetten işlem yapıldı. F.Ç.’ye bin 764 lira ceza yazıldı.

Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde sokak fotoğrafçısı Selim Çalışkan, 19 yaşındaki F.Ç.’nin fotoğrafını çekmek istemiş, F.Ç. fotoğrafçıya silah çekerek korkutmuştu.

BİN 764 LİRA CEZA

Silahın oyuncak olduğunu açıklayan F.Ç..’nin o görüntüleri sosyal medyada gündem olmuştu. F.Ç. hakkında görüntüler sonrasında Kabahatler Kanununa muhalefetten işlem yapıldı. F.Ç.’ye bin 764 lira ceza yazıldı.

Sokak fotoğrafçısına silah çekmişti! 1764 lira ceza kesildi

NE OLMUŞTU?

Eskişehir’de Emek Mahallesi'ndeki bir caddede çekim yapan 27 yaşındaki fotoğraf sanatçısı Selim Çalışkan, bir kişinin fotoğrafını çekmek istedi.

SİLAH ÇEKTİ

Poz veren kişi cebinden silah çıkardı. Fotoğrafçının korkmasına neden olan şahıs, daha sonra silahın oyuncak olduğunu söyledi. Şahıs "Üstüme gelince çekmiş bulundum. Süleyman Çakır'ın yeğeniyiz, bizde yanlış olmaz. Oyuncak silah zaten, üstüme gelince şaka yapayım dedim. Kusura bakma özür dilerim" dedi.

Sokak fotoğrafçısına silah çekmişti! 1764 lira ceza kesildi

Fotoğrafçı Selim Çalışkan şunları söylemişti:

Bir kardeşimizin fotoğrafını çekmeye başladığım sırada, yanıma yaklaşınca belinden silah çıkardı. O an doğal olarak korktum. Kim olsa aynı durumda korkardı. Hemen makineyi indirip 'ne oluyor, elinden bırak, yerine koy' dedim. O an biraz heyecanlandım ve korku hissettim. Silahı tekrar beline koydu, sonra oturduk konuştuk. Aslında kalbi güzel biri, muhtemelen çocuk ruhlu olduğu ve izlediği filmlerden etkilendiği için böyle şeylere özeniyor. Süleyman Çakır'dan ve onun yeğeni olduğundan bahsetti. O an bu tür şeylere özendiğini anladığım için üzerinde çok durmadım.

Sokak fotoğrafçısına silah çekmişti! 1764 lira ceza kesildi

“BAŞKASI AYNI TEPKİYİ VERMEYEBİLİR”

Silahın gerçek olması durumunda videoyu paylaşmayacağını ifade eden Çalışkan “Silahı inceledim, çocukken birbirimize sıktığımız boncuklu silahlardanmış. Yaptığı davranış doğru değildi. Silahı kardeşine götürüyormuş, ben de kendisini, 'Bunu başkasına yapma. Ben durumu anladım, ama başkası aynı tepkiyi vermeyebilir. Farklı birinin karşısına çıkarsın, onda da silah vardır, çıkartır sıkar sana' diyerek uyardım. Silahı gerçek zannedenler oldu" demişti.

Haberle İlgili Daha Fazlası