Eskişehir’de bir sokak fotoğrafçısı, fotoğrafını çekmek istediği kişinin yaptığı hareket karşısında hayatının şokunu yaşadı. Kamerasını açtı, ekranına silah geldi. İşte şoke eden olayın perde arkası…

Eskişehir’de Emek Mahallesi'ndeki bir caddede çekim yapan 27 yaşındaki fotoğraf sanatçısı Selim Çalışkan, fotoğrafını çektiği kişinin kendisine silah çekmesi sonrasında neye uğradığını şaşırdı.

“OYUNCAK ZATEN”

Fotoğrafçının korkmasına neden olan şahıs, daha sonra silahın oyuncak olduğunu söyledi. Şahıs "Üstüme gelince çekmiş bulundum. Süleyman Çakır'ın yeğeniyiz, bizde yanlış olmaz. Oyuncak silah zaten, üstüme gelince şaka yapayım dedim. Kusura bakma özür dilerim" dedi.

“NE OLUYOR DEDİM”

O anlar kameraya yansırken, fotoğrafçı Selim Çalışkan şunları söyledi:

Bir kardeşimizin fotoğrafını çekmeye başladığım sırada, yanıma yaklaşınca belinden silah çıkardı. O an doğal olarak korktum. Kim olsa aynı durumda korkardı. Hemen makineyi indirip 'ne oluyor, elinden bırak, yerine koy' dedim. O an biraz heyecanlandım ve korku hissettim. Silahı tekrar beline koydu, sonra oturduk konuştuk. Aslında kalbi güzel biri, muhtemelen çocuk ruhlu olduğu ve izlediği filmlerden etkilendiği için böyle şeylere özeniyor. Süleyman Çakır'dan ve onun yeğeni olduğundan bahsetti. O an bu tür şeylere özendiğini anladığım için üzerinde çok durmadım.

“BAŞKASI AYNI TEPKİYİ VERMEYEBİLİR”

Silahın gerçek olması durumunda videoyu paylaşmayacağını ifade eden Çalışkan “Silahı inceledim, çocukken birbirimize sıktığımız boncuklu silahlardanmış. Yaptığı davranış doğru değildi. Silahı kardeşine götürüyormuş, ben de kendisini, 'Bunu başkasına yapma. Ben durumu anladım, ama başkası aynı tepkiyi vermeyebilir. Farklı birinin karşısına çıkarsın, onda da silah vardır, çıkartır sıkar sana' diyerek uyardım. Silahı gerçek zannedenler oldu" dedi.

“ÖĞRETMENİM SAYESİNDE BAŞLADIM”

22 yaşımdan beri fotoğraf çektiğini belirten Çalışkan “Bu işe öğretmenim sayesinde başladım, bana çok destek olmuştu. Beraber fotoğraf çekiyorduk, bana makinesini emanet ediyordu. Bu sayede fotoğrafçılığa adım attım. İlk başlarda doğa fotoğrafları çekiyordum, ardından düğün ve nişan çekimlerine yöneldim” dedi.

