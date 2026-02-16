Iğdır Valiliği duyurdu! Okullarda yeni tedbirler: Artık buna izin yok
Iğdır Valiliği, yeni bir karar yayınladı. Karara göre, güvenlik güçleri okul çevresinde kimlik kontrolleri yapabilecek, öğrencilerin ders saatleri içinde ve dışında okul kapısı ve çevresinde beklemelerine izin verilmeyecek, kesici ve delici aletlerin okul bahçesi ile çevresinde taşınmasına müsaade edilmeyecek. İşte detaylar…
- Okul bahçe ve çevresinde, okulla ilgisi olmayan kişilerin bulunması yasaklandı.
- Güvenlik güçleri okul çevresinde kimlik kontrolü yapabilecek ve ilgisiz kişileri uzaklaştırabilecek.
- Öğrencilerin ders saatleri içinde ve dışında okul kapısı ve çevresinde beklemesi (sportif/kültürel faaliyetler hariç) kısıtlandı.
- Okul bahçesi ve çevresinde kesici ve delici alet taşınması yasaklandı.
- Belirtilen kurallara uymayanlara idari para cezası uygulanacak.
- Karar, öğrencileri şiddet ve zararlı alışkanlıklardan korumayı hedefliyor.
Okul çevrelerinde güvenliğin artırılmasına yönelik yeni tedbirler içeren bir karar yayımlayan Iğdır Valiliği, yeni düzenlemeleri duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, 5 Şubat 2026 tarihli karar doğrultusunda il sınırları içerisindeki ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki okulların bahçe ve çevresinde, okulla ilgisi bulunmayan kişilerin toplanmasına izin verilmeyecek.
GÜVENLİK KİMLİK KONTROLÜ YAPABİLECEK
Yeni düzenleme çerçevesinde güvenlik güçlerince okul çevresinde kimlik kontrolleri yapılabilecek, okulla ilgisi bulunmayan kişiler bölgeden uzaklaştırılacak.
Sportif ve kültürel faaliyetler hariç olmak üzere öğrencilerin ders saatleri içinde ve dışında okul kapısı ve çevresinde beklemelerine izin verilmeyecek.
KESİCİ ALET YASAK
6136 sayılı Kanun kapsamı dışında kalan kesici ve delici aletlerin okul bahçesi ile çevresinde taşınmasına müsaade edilmeyecek. Belirtilen kurallara uymayanlar hakkında ise eylemleri ayrı bir suç teşkil etmediği takdirde ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde idari para cezası uygulanacağı ifade edildi.
YÜRÜRLÜĞE GİRDİ
Karar, yayımlandığı tarih itibarıyla yürürlüğe girdi ve eğitim-öğretim dönemlerini kapsayacak. Iğdır Valiliği alınan kararla, okul giriş ve çıkış saatlerinde asayiş ve trafik düzeninin sağlanması, öğrencilerin şiddet olayları, madde bağımlılığı ve diğer zararlı alışkanlıklardan korunmasını hedefliyor.