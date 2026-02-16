İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nde (AUZEF) bahar dönemi kayıt yenileme takvimi netleşti. AUZEF bahar dönemi kayıt yenileme süreci 16 Şubat 2026 ile 1 Mart 2026 tarihleri arasında yapılacak.

KAYIT YENİLEME VE DERS SEÇİM TAKVİMİ

Bahar yarıyılı kayıt yenileme işlemleri, 18.02.2026- 01.03.2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

18.02.2026- 01.03.2026 tarihleri arasında ödemenizi yaptıktan sonra ders seçimi işlemleri 23.02.2026 -

01.03.2026 tarihleri arasında fakültemiz tarafından kısa sürede gerçekleştirilecektir.

AUZEF 2025 – 2026 Bahar Yarıyılı kayıt yenileme kılavuzu yayımlandı! Kayıt ücreti nasıl ödenir?

KAYIT YENİLEME ÜCRETİNİN ÖDENMESİ

AKSİS “OBS”-“Harç Bilgileri” kısmından “Referans Numaranızı” alarak Halkbank Şube/ATM’lerinden ya da AKSİS otomasyon sistemi üzerinden ödemenizi yapabilir ve kaydınızı yenileyebilirsiniz.

AUZEF KAYIT YENİLEME KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

