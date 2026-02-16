Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Darphane'nin 1 ve 5 kuruş madeni paraları basmayı durdurduğu iddialarını yalanladı. Açıklamada "İlave talep gelmediği için yeni basım yapılmamaktadır. Söz konusu paralar tedavüldedir; talep oluşması halinde basımları yeniden yapılabilmektedir" denildi.

Bugün bazı yayın organlarında Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nün artan maliyetler nedeniyle 1 ve 5 kuruş madeni paraları basmayacağı iddia edildi.

"TALEP OLMADIĞI İÇİN BASIM YAPILMIYOR"

Haber kısa sürede gündem olurken İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden jet hızında bir açıklama geldi. Haberlerin dezenformasyon içerdiği belirtilen açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, 'Darphane 1 ve 5 kuruş madeni para basmayı durdurdu' iddiası dezenformasyon içermektedir. Merkez Bankası stoklarında yeterli miktarda basılmış 1 ve 5 kuruşluk madeni paralar mevcut olup, ilave talep gelmediği için yeni basım yapılmamaktadır" denildi.

1 ve 5 kuruş tedavülden kaldırıldı mı? "Darphane basımı durdurdu" iddiasının aslı ortaya çıktı

"İHTİYAÇ OLURSA YENİDEN BASILABİLİR"

Açıklama şöyle devam etti: "Söz konusu paralar tedavüldedir; talep oluşması halinde basımları yeniden yapılabilmektedir. Kamuoyunun kasıtlı olarak dolaşıma sokulan manipülatif içeriklere itibar etmemesi rica olunur."

Haberle İlgili Daha Fazlası