62. Münih Güvenlik Konferansı için Almanya'ya giden Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in eşi Mihriban Aliyeva, otel çıkışı muhalif gazetecinin sorularına maruz kaldı. Aliyeva'nın, ülkesindeki demokrasinin durumunu soran gazeteciye "Büyükelçilikte kadın kıyafetleriyle saklanan kişi siz miydiniz? Sağlıklı günler dilerim" dediği anlar gündem oldu.

Almanya'da düzenlenen 62. Münih Güvenlik Konferansı'na Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, eşi Mihriban Aliyeva ve heyetleri de katıldı.

OTELDEN ÇIKARKEN ÖNÜNÜ KESTİ

Cumhurbaşkanı Aliyev liderlerle toplantılara ve baş başa görüşmelere giderken, First Lady Aliyeva ise kendi programını sürdürdü. Mihriban Aliyeva'nın etkinlik için korumalarıyla otelden çıktığı anlarda ise ilginç bir diyalog yaşandı.

Azerbaycan'dan kaçıp Avrupa'ya giden muhalif gazeteci Emin Hüseyinov, Aliyeva'nın önünü keserek kendisine Azerbaycan'daki demokrasinin durumuyla ilgili sorular yöneltti.

Soruyu duyunca durup geri dönen Aliyeva, şahsın yüzüne karşı "Büyükelçilikte kadın kıyafetleriyle saklanan kişi siz miydiniz? Sağlıklı günler dilerim." ifadelerini kullandı. Hüseyinov ise cevap karşısında kalakaldı.

KADIN KILIĞINDA KAÇMIŞTI

Bilindiği gibi Hüseyinov, Ağustos 2014'te Azerbaycan'dan Türkiye'ye kaçmış ancak sınırda gözaltına alınmıştı. Kadın kılığına girerek İsviçre büyükelçiliğine sığınan Hüseyinov, neredeyse 1 yıl burada saklandı.

13 Haziran 2015'te ise İsviçre'ye uçtu.

